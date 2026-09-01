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Autoverkopen Nederland: elektrisch bijna 50 procent, diesel en lpg zo goed als verdwenen

In augustus zijn er in Nederland 26.455 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat zijn er bijna evenveel als in dezelfde maand vorig jaar, toen er 26.496 op kenteken werden gezet.

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In de eerste acht maanden van dit jaar werden er in Nederland 228.760 nieuwe auto’s geregistreerd. Dat betekent een daling van 3,8 procent in vergelijking met 2025, toen er nog 237.689 op kenteken werden gezet.

Aandeel volledig elektrisch auto’s

Het aandeel volledig elektrische auto’s kwam in augustus uit op 48,9 procent. In dezelfde maand vorig jaar was dat nog 34 procent. Hybrides zaten juist in de min, van 49 naar 42,9 procent. Benzine is slechts goed voor 6,1 procent en diesel en lpg zijn met allebei 0,7 procent vrijwel weggevaagd.

Kia weer het populairste merk

Het populairste merk in augustus was Kia (10,7 procent marktaandeel), gevolgd door Toyota (8,3 procent), BMW (7,0 procent), Volkswagen (5,9 procent) en Renault (5,7 procent). Dat komt doordat de Kia EV2, EV3 en Picanto alle drie in de modellentop vijf staan (EV2 en EV3 gedeeld vierde, Picanto vijfde).

Ze moeten de Toyota Aygo X, Hyundai Kona en Skoda Elroq voor laten gaan. Die laatste was dus de populairste EV van de maand augustus, gevolgd door de Kia EV3, Kia EV2, Tesla Model Y en Tesla Model 3.

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Geschreven door Remco Slump Heintje Davids van Autovisie. Begon in 2005 als stagiair en kwam terug in 2007, 2013 én 2022. Rijdt een BMW-motor, maar zou liever een 850CSi hebben.