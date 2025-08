Deel dit: Share App Mail Tweet

Autoverkopen juli: dit merk domineert alles en iedereen

Het gaat weer iets beter met de autoverkopen in Nederland. Juli is de tweede maand op rij waarin het aantal registraties licht is gestegen. En als de statistieken één ding duidelijk maken, dan is het wel dat niemand ook maar in de buurt kan komen van Kia.

Afgelopen juli zijn 28.986 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet, wat er 9 procent meer zijn dan in dezelfde maand vorig jaar, toen de teller op 26.589 bleef staan. Over de eerste zeven maanden van dit jaar zien we echter een daling. Het totale aantal registraties staat nu op 211.423 (min 4 procent).

Kia met voorsprong op kop

In de merken- en modellenranglijst walst Kia over iedereen heen. In juli haalde het merk met 3.649 registraties een marktaandeel van 12,6 procent. Op gepaste afstand volgen Volkswagen (2.522), Toyota (2.391), Skoda (2.145) en BMW (1.626).

Oud model op nummer één

De meest geregistreerde modellen in de voorbije maand zijn de Kia Picanto (1.037) en Kia EV3 (813). Dat de Picanto het zo goed doet, is bijzonder, want de compacte hatchback is niet meer de nieuwste. In zijn huidige vorm kwam hij in 2017 op de markt. Twee jaar geleden kreeg-ie een facelift.

Op plek drie, vier en vijf staan overigens de Skoda Elroq (764), Ford Kuga (680) en Kia Niro (640). Waar is Tesla? Nergens te bekennen. Van de Model 3 werden maar 160 exemplaren op kenteken gezet. De Model Y deed het met 280 stuks iets beter.