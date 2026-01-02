Deel dit: Share App Mail Tweet

Autoverkopen 2025: dit merk domineert alles en iedereen, maar wordt op één punt nét verslagen

In 2025 zijn er 388.024 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet. Dat is een stijging van 1,7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Niet verrassend, maar wel opvallend, is dat één merk zowat alles en iedereen verslaat.

We hebben het uiteraard over Kia, dat met 37.837 registraties zó dominant is, dat het een marktaandeel van bijna 10 procent wist te behalen. Er is geen ander merk dat in de buurt komt. Zo blijft de nummer twee, Volkswagen, steken op 31.883 registraties en zitten Skoda en Toyota allebei op ruim 27.800.

Kia EV3 werd nét ingehaald

De strijd om het bestverkochte model van 2025 was spannend. Het leek er lang op dat de Kia EV3 (10.973 registraties) er met de bokaal vandoor zou gaan, maar op het laatste moment is de compacte, elektrische SUV nét ingehaald door zijn gedoodverfde rivaal, de Skoda Elroq (11.960).

Autovisie heeft een halfjaar lang een Kia EV3 op de redactie gehad als duurtestauto. Benieuwd naar onze bevindingen? Bekijk onze video hierboven.

Merk Tesla doet het barslecht

Op nummer drie in de modellenlijst staat de Tesla Model Y (10.790), gevolgd op vier en vijf door de Kia Picanto (8.858) en Toyota Aygo X (6.947). Overigens heeft Tesla het ontzettend slecht gedaan in 2025. De verkopen gingen met 44 procent onderuit, van 30.010 in 2024 naar 16.703 vorig jaar.

Marktaandeel elektrische auto’s

De elektrificering van het Nederlandse wagenpark zette in het afgelopen jaar gestaag door, want van alle geregistreerde nieuwe auto’s was 45,3 procent een hybride (42 procent in 2024) en 40,2 procent een EV (34,6 procent in 2024).

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Auto’s met alleen nog een benzinemotor zijn er steeds minder, want het marktaandeel daarvan kwam uit op 13,1 procent, terwijl dat in 2024 nog 21,8 procent was. Diesel- en LPG-modellen zijn zo goed als van de kaart geveegd, met respectievelijk maar 3.993 en 1.359 registraties (1,0 en 0,4 procent marktaandeel).

Dit is de verwachting voor 2026

Voor 2026 verwachten de Bovag en RAI Vereniging dat de registraties van nieuwe auto’s ongeveer gelijk blijven (schatting: rond de 361.000 personenauto’s). In vergelijking met bijvoorbeeld vijftien jaar geleden is dat laag. Toen zat de Nederlandse automarkt steevast rond de 410.000 auto’s.

Volgens een woordvoerder van de RAI Vereniging kiezen de meeste Nederlanders voor een gebruikte auto en blijven mensen daarmee lang doorrijden, waardoor de gemiddelde leeftijd van het wagenpark hoog ligt.