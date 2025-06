Deel dit: Share App Mail Tweet

Autoverkopen 2024 – dit zijn de grootste stijgers en dalers

Dat Kia in mei boven aan de Nederlandse verkoopranglijst staat, is geen verrassing, want de Picanto en EV3 gaan nog steeds als een speer. Wat wij willen weten is welke merken in de afgelopen maanden de grootste sprong hebben gemaakt in de autoverkopen en welke het hardst onderuit zijn gegaan.

Eerst maar even de administratie doen: Kia (3.085 registraties) is het bestverkochte merk in mei, gevolgd door Skoda (2.046), Toyota (2.317), Volkswagen (2.230) en Volvo (1.824). De populairste modellen zijn de Skoda Elroq (1.093), Kia Picanto (800), Kia EV3 (751), Tesla Model Y (648) en Toyota Yaris Cross (627).

Aandeel elektrisch in autoverkopen

Het marktaandeel van EV’s in de autoverkopen stijgt nog steeds, naar 34,6 procent in mei. Dat benzine zo aan het wegzakken is (14,2 procent), komt natuurlijk omdat er steeds minder nieuwe auto’s met alleen een benzinemotor zijn. Dat is de reden dat hybrides (49,2 procent) zo dominant zijn. Diesel (1,7 procent) en LPG (0,3 procent) zijn zo goed als irrelevant geworden.

Grootste stijgers en dalers autoverkopen

De stijgers en dalers dan. Welke merken doen het boven verwachting goed en welke moeten zichzelf achter de oren krabben? We kijken niet naar de maand mei alleen, maar naar de eerste vijf maanden van 2025.

Stijger – Alfa Romeo

Tja, deze moeten we eigenlijk niet opschrijven, want als je van niks komt, kan het natuurlijk alleen maar omhoog gaan. En dat doet Alfa Romeo (van 120 registraties naar 441). De Tonale verkoopt nog steeds niet echt lekker (111), maar de Junior begint momentum te pakken (324).

Daler – Fiat

Wat is er bij Fiat aan de hand. Het merk ging 2.331 registraties in de eerste vijf maanden van 2024 naar slechts 854 nu. Er is maar één reden aan te wijzen: de plotselinge afname van de populariteit van de 500, die van 1.964 registraties naar 200 ging.

Stijger – Cupra

Heeft Cupra moedermerk Seat al ingehaald in de autoverkopen? Nee, nog niet, maar dat gaat een keer gebeuren. Cupra ging van 777 registraties in de eerste vijf maanden van 2024 naar 1.537 nu. Seat heeft last van het verdwijnen van de Tarraco en kwam bijna 500 registraties lager uit, op 2.029.

Daler – Hyundai

Bij Hyundai moeten ze knarsetandend naar Kia zitten kijken, want daar lukt het wél. Op de thuismarkt, in Zuid-Korea, is het moederbedrijf nog groter, maar het scheelt niet veel meer. Hier is dat allang niet meer zo. Hyundai zakte van 9.652 registraties naar 7.098. Kia steeg van 15.571 naar 16.630.

Stijger – Renault

Die zagen we wel aankomen. Renault maakte een sprong van 6.575 registraties naar 7.942 en dat komt puur op het conto van de nieuwe 5. De compacte EV – die niet alleen leuk oogt, maar ook leuk rijdt – is enorm populair en pakte in één keer 1.490 registraties.

Daler – Tesla

Die zagen we natuurlijk ook aankomen. Tesla-topman Elon Musk heeft in een recordtempo het imago van het bedrijf naar de gallemiezen geholpen met zijn politieke bemoeienissen en steun voor extreemrechtse partijen. De verkopen van Tesla zakken bijna overal ter wereld in, ook hier (van 9.959 naar 4.880).

Bonusdaler – Volvo

Vroeger waren de autoverkopen voorspelbaar en stabiel: Opel of Volkswagen stond bovenaan en daarachter volgden wat usual suspects. Dat er nu geen pijl op te trekken is, bewijst Volvo, dat een snoekduik maakt van 14.854 registraties naar 8.399. De reden? De EX30 en XC40 zijn niet meer in trek.