Auto’s steeds veiliger, maar aantal verkeersdoden blijft stijgen – wie zijn de slachtoffers?

Het aantal verkeersdoden en -gewonden stijgt al jaren en zal blijven stijgen, zo waarschuwt het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Daarom moet de overheid in actie komen.

In 2024 vielen in Nederland 675 doden in het verkeer. Dat zijn er iets minder dan in 2023, toen er 684 dodelijke slachtoffers vielen. En de voorlopige cijfers over 2025 laten zien dat we dit jaar op een stijging afstevenen. Het aantal mensen dat ernstig gewond raakte in het verkeer is gestegen van 7.400 in 2023 naar 7.800 vorig jaar.

Aantal verkeersdoden was ooit veel hoger

Overigens was het aantal verkeersdoden in Nederland zo’n vijfentwintig jaar geleden veel hoger dan nu, met meer dan 1.150 dodelijke slachtoffers in 2000. Tot 2015 is dat aantal hard gedaald. In de laatste tien jaar stijgt het weer.

Vooral fietsers en ouderen slachtoffer

Het aantal doden stijgt vooral op 30 km/h- en 60 km/h-wegen en treft vooral fietsers, die 36 procent van de verkeersdoden uitmaken en maar liefst 71 procent van de ernstig gewonden.

Meer dan de helft van de slachtoffers is ouder dan 60 jaar. Prognoses wijzen op een verdere stijging van het aantal doden (plus 10 procent) en gewonden (plus 20 procent) tussen nu en 2040.

Elektrische fietsen en zwaardere auto’s

Dat komt natuurlijk deels door de groeiende bevolking van Nederland, maar ook door de opkomst van relatief snelle elektrische fietsen en fatbikes. Daarbij worden auto’s weliswaar steeds veiliger en slimmer, maar ook groter en zwaarder, waardoor zelfs een lichte aanrijding met een voetganger of fietser al kan resulteren in ernstig letsel.

Moeten impopulaire maatregelen nemen

Volgens SWOV moeten er aanvullende maatregelen worden genomen om fietsers te beschermen. Zo zou de helft van alle 50 km/h-wegen nog geen vrijliggend fietspad hebben, terwijl dat volgens de richtlijnen wel zou moeten. Daarbij vindt de organisatie dat er binnen de bebouwde kom nog te veel drukke wegen zijn zonder 30 km/h-limiet.

“We weten welke maatregelen effectief zijn”, aldus Aarts, “maar eerder onderzoek liet ook zien dat er voor veel van die maatregelen niet altijd draagvlak is. Als we echt naar minder verkeersdoden willen, dan zullen we bereid moeten zijn om impopulaire maatregelen te nemen.” Als voorbeelden noemt ze een helmplicht voor fietsers en een snelheidsassistent in auto’s, die ervoor zorgt dat het voertuig niet harder kan dan de voorgeschreven limiet.