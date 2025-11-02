Deel dit: Share App Mail Tweet

Bij dit merk kun je auto’s nu afrekenen met bitcoin

In Wit-Rusland kun je sinds kort een nieuwe auto afrekenen met bitcoin en andere crypto. Autodealer Tochka, in de hoofdstad Minsk, accepteert voortaan deze betaalmethode voor auto’s van de het Chinese concern Geely of het daaraan verwante Belgee.

De dienst is opgezet in samenwerking met het lokale cryptoplatform WhiteBird, en hiermee kun je dus een Geely of Belgee kopen. Dat eerste merk is Chinees en kennen we als de eigenaar van Volvo en Lotus. Belgee is een plaatselijke samenwerking tussen Geely en Wit-Russisch staatsbedrijf BelAZ, bekend van grote mijnbouwvoertuigen. “Dit is geen experiment of promotie, maar een volwaardige dienst binnen de Wit-Russische wetgeving”, stelt Tochka op zijn eigen website. “We spelen in op de wensen van een nieuwe generatie automobilisten.”

Geely-auto kopen met bitcoin

Het koopproces verloopt volledig digitaal. Kopers kiezen hun Geely of Belgee, bevestigen de prijs in Wit-Russische roebels en worden daarna doorverwezen naar een medewerker van WhiteBird. Daar wordt de betaling in Bitcoin, Ethereum of Tether omgezet in roebels tegen een speciaal vastgestelde koers. Zodra de transactie is afgerond, kunnen klanten de auto ophalen of wordt hij thuisbezorgd. Dankzij de tussenpartij stelt het dus eigenlijk niet zoveel voor. De dealer krijgt immers gewoon roebels op zijn rekening.

De prijzen en kortingen voor kopers met crypto zijn identiek aan die voor klanten die met roebels betalen. Tochka verwacht dat ongeveer tien procent van de verkopen via dit nieuwe systeem zal verlopen. Bitcoin is niet het enige futuristische waar Geely mee werkt, het bedrijf heeft namelijk ook satellieten gelanceerd.

Crypto biedt uitkomst in Wit-Rusland

De mogelijkheid om met crypto te betalen komt op een moment dat digitale valuta in Wit-Rusland snel terrein winnen. Door westerse sancties hebben veel bedrijven en burgers beperkte toegang tot internationale betaalnetwerken, wat ze dus ook mogelijk hindert om een nieuwe, Chinese Geely te kopen.

Digitale munten bieden uitkomst: ze maken grensoverschrijdende betalingen eenvoudiger en minder afhankelijk van banken. Volgens president Alexander Loekasjenko die sinds 1994 aan de macht is, bedroeg het volume aan internationale transacties via cryptobeurzen dit jaar al 1,7 miljard dollar.