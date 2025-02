Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Automobilisten ontkennen steeds vaker schuld bij kleine aanrijding’

Je botst per ongeluk heel licht tegen een andere auto aan. Ongelukje. Kan gebeuren. Voorheen vulde je dan ook gewoon samen een schadeformulier in. Maar volgens rechtsbijstandsverzekeraar DAS ontaardt een kleine aanrijding steeds vaker in onenigheid en ruzie.

“Een aanrijding is allang geen aanrijding meer”, zo zegt jurist Rembrandt Groenewegen van DAS tegen het AD. “Het loopt regelmatig uit de hand. Bestuurders weigeren het formulier in te vullen of maken een voorbehoud. Ze zeggen dan: ik ben het niet eens met de schets.”

Steeds vaker onenigheid bij aanrijding

In 2024 behandelde DAS zo’n 7.500 zaken waarbij automobilisten het oneens waren over de schuldvraag. Dat zijn er 500 meer dan in het jaar ervoor. Een van de redenen daarvoor is dat steeds meer auto’s alleen WA-verzekerd zijn.

Meer auto’s met alleen WA-verzekering

“Als je dan als bestuurder verantwoordelijk blijkt, ben je dubbel de klos: je eigen schade wordt niet vergoed én je premie stijgt doordat je verzekeraar de schade van de tegenpartij moet betalen”, legt Groenewegen uit.

Zelfs discussie bij duidelijke veroorzaker

Volgens hem ontstaat er zelfs discussie in gevallen waarbij de veroorzaker duidelijk is, zoals bij een kop-staartbotsing. “Dan zegt de achterste persoon ineens: ‘Maar de tegenpartij reed achteruit.’ Of neem een aanrijding waarbij iemand geen voorrang verleent. “Dan zegt die bestuurder: ‘Ja, maar hij reed te hard.'”

Zo veel mogelijk bewijs na aanrijding

Ben je betrokken bij een botsing, verzamel dan zoveel mogelijk bewijsmateriaal, adviseert Groenewegen, en vul het schadeformulier zorgvuldig in. “Maar foto’s van de situatie, noteer gegevens van eventuele getuigen en kijk of er camerabeelden zijn. Voor de zekerheid kun je ook een dashcam aanschaffen.”