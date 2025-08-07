Automobilist rijdt 200 km/h te hard en krijgt opmerkelijk lage boete
In Duitsland is een bestuurder van een Porsche Panamera geflitst met een snelheid van 321 km/h. Geen probleem toch? Op de autobahn mag je zo hard als je wil. Nou, niet echt, want de man werd gesnapt op een stuk waar je maar 120 km/h mag.
Een simpel rekensommetje leert ons dat hij de snelheidslimiet dus met 201 km/h(!) heeft overschreden. Welke straf krijgt hij daarvoor? Een paar weken brommen, de inbeslagname van zijn auto, een boete van 121.000 euro, zoals in Finland voor kan komen?
Een relatief lage boete
Nee, niets van dat alles. In Duitsland zijn de straffen wat dat betreft relatief mild, want de overtreder komt er vanaf met 900 euro boete en een rijontzegging van drie maanden. Ook krijgt hij twee punten op zijn rijbewijs. Dat is niks, want pas bij acht punten wordt in Duitsland je roze pasje ingenomen.
Welke Porsche Panamera?
Maar als de man een snelheid van 321 km/h reed, in wat voor Porsche Panamera was hij dan onderweg? Dat kan er maar eentje zijn: de Turbo S E-Hybrid, die met zijn 782 pk sterke plug-in hybride-aandrijflijn een top van 325 km/h haalt.
Porsche verkeert in zwaar weer, CEO komt met pijnlijk bericht
Geen snelheidslimiet
Op grote delen van de autobahn geldt nog steeds geen snelheidslimiet, al gaan er in Duitsland af en toe stemmen op (ook in de politiek) om die toch in te voeren. Uit een onderzoek bleek begin dit jaar dat een krappe meerderheid van de Duitsers (53 procent) voor een snelheidsbeperking is.
Bugatti Chiron met 417 km/h
Vier jaar geleden haalde iemand met een Bugatti Chiron in de vroege morgen een snelheid van 417 km/h op de autobahn. Het Duitse openbaar ministerie deed onderzoek, maar concludeerde uiteindelijk dat er geen strafbare feiten waren gepleegd.
