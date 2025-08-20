Deel dit: Share App Mail Tweet

Automerk is blij met verlies van ruim 400 euro per verkochte auto

Xiaomi is ongetwijfeld een van de grote wonderen die de auto-industrie de afgelopen jaren kent. Auto’s van de techgigant zijn ineens erg populair in China, maar toch wordt er nog een verlies geboekt van meer dan 400 euro per auto. Een cijfer waar ze opvallend genoeg blij mee zijn in China.

Xiaomi is in China gigantisch. Het bedrijf kan gezien worden als de Samsung of Apple van China en bouwde wel een auto – in tegenstelling tot Apple.

Xiaomi verliest meer dan 400 euro per auto

Hoewel het bij Xiaomi Auto niet veel beter kon gaan, en ze indrukwekkende verkoopcijfers halen, wordt er nog geen geld aan de auto’s verdiend. In het tweede kwartaal van 2025 zijn er 81.302 nieuwe auto’s van het merk afgeleverd, maar werd er toch 300 miljoen Chinese renminbi (bijna 36 miljoen euro) verlies geleden. Dit komt neer op ruim 440 euro per auto.

Xiaomi SU7 Ultra. (Afbeelding: Xiaomi) Xiaomi SU7 Ultra. (Afbeelding: Xiaomi) Interieur van Xiaomi SU7 Ultra. (Afbeelding: Xiaomi)

Hoewel dit verlies slecht klinkt, komt het vaak voor dat in de tech- en auto-industrie jarenlang flinke verliezen worden genoteerd om later – met een groot marktaandeel – extreme winsten binnen te halen.

Veel beter dan vorig jaar

Bij Xiaomi zijn ze blij met de paar honderd euro die in het tweede kwartaal van 2025 per auto wordt toegelegd. In laatste kwartaal van 2024 lag het verlies per auto nog op bijna 800 euro. Kortom, het gaat de goede kant op met de financiële cijfers. Xiaomi biedt nu de YU7 en de SU7 aan. Die laatste hebben we zelfs al in Nederland gezien.