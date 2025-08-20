Automerk is blij met verlies van ruim 400 euro per verkochte auto
Xiaomi is ongetwijfeld een van de grote wonderen die de auto-industrie de afgelopen jaren kent. Auto’s van de techgigant zijn ineens erg populair in China, maar toch wordt er nog een verlies geboekt van meer dan 400 euro per auto. Een cijfer waar ze opvallend genoeg blij mee zijn in China.
Xiaomi is in China gigantisch. Het bedrijf kan gezien worden als de Samsung of Apple van China en bouwde wel een auto – in tegenstelling tot Apple.
Xiaomi verliest meer dan 400 euro per auto
Hoewel het bij Xiaomi Auto niet veel beter kon gaan, en ze indrukwekkende verkoopcijfers halen, wordt er nog geen geld aan de auto’s verdiend. In het tweede kwartaal van 2025 zijn er 81.302 nieuwe auto’s van het merk afgeleverd, maar werd er toch 300 miljoen Chinese renminbi (bijna 36 miljoen euro) verlies geleden. Dit komt neer op ruim 440 euro per auto.
Hoewel dit verlies slecht klinkt, komt het vaak voor dat in de tech- en auto-industrie jarenlang flinke verliezen worden genoteerd om later – met een groot marktaandeel – extreme winsten binnen te halen.
Veel beter dan vorig jaar
Bij Xiaomi zijn ze blij met de paar honderd euro die in het tweede kwartaal van 2025 per auto wordt toegelegd. In laatste kwartaal van 2024 lag het verlies per auto nog op bijna 800 euro. Kortom, het gaat de goede kant op met de financiële cijfers. Xiaomi biedt nu de YU7 en de SU7 aan. Die laatste hebben we zelfs al in Nederland gezien.
Lees ook:
Ook interessant
-
Xiaomi wil ook auto’s in Europa verkopen: dit is wanneer
-
Ferrari-taferelen bij Chinese auto: occasions voor veel meer doorverkocht
-
Duik in de prijslijst: dit kost de Audi Q3 in Nederland
-
Opel Corsa met 800 pk mag iedereen rijden, zelfs zonder rijbewijs
-
Volkswagen biedt abonnement om pk’s te ‘unlocken’
-
Man vindt tijdens vissen auto in rivier en lost cold case-zaak op
-
Tesla erkent grootste ergernis en komt eindelijk met oplossing
-
Dit EU-land verhoogt de maximumsnelheid naar 150 km/h
-
Bijna 10 miljoen auto’s in Nederland: ‘Dit gaat niet afnemen’
-
Elektrische auto kost 4.000 euro en heeft een opvallende naam
-
Zo moet je bandenreparatiespray gebruiken bij een lekke band
-
Zo kun je de snelheidswaarschuwing permanent uitschakelen
- 1Duurste camper van Nederland is chic appartement op wielen
- 2Verkeersregelaar is woest en schopt tegen peperdure Donkervoort
- 3Deze fraaie elektrische auto is 10.000 keer besteld in 6 minuten
- 4Wat gebeurt er als je rijdend aan elektrische handrem trekt?
- 5Op vakantie? In deze landen is Nederlands rijbewijs niet geldig