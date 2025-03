Deel dit: Share App Mail Tweet

Stop je playlist! Deze artiest maakt jou een betere bestuurder

De kans is groot je favoriete afspeellijst voor in de auto invloed heeft op jouw rijstijl, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Auto Trader. Sommige muziek kan je een betere bestuurder maken, terwijl andere artiesten een negatieve invloed hebben op je rijstijl.

Er zijn al tal van studies gedaan naar de invloed van muziek op het menselijk gedrag. Zo is bekend dat hardlopers baat kunnen hebben bij muziek sneller dan 120 bpm en concentratie juist verbeterd wordt bij langzamere nummers tussen de 60 en 70 bpm. In de nieuwe studie is gekeken naar welke internationaal populaire artiesten jouw concentratie tijdens het rijden verhogen.

Deze artiesten maken jou een betere bestuurder

Hoe werd het onderzoek uitgevoerd? Britse automobilisten werd gevraagd om een reeks gevarenherkenningstesten uit te voeren met muziek van slechts 20 verschillende artiesten. De onderzoekspopulatie was bovendien klein: er deden slechts 200 deelnemers mee. Neem het onderzoek dus niet te serieus, maar wellicht kan deze top 10 – of bijbehorend placebo-effect – je toch helpen als je moeite hebt met concentreren op de weg.

Plek Artiest Testscore /75 #1 Noah Kahan 56.1 #2 Doechii 55.6 #3 Sabrina Carpenter 54.2 #4 Teddy Swims 53.4 #5 Charli xcx 52.7 #6 Central Cee 51.6 #7 RAYE 51.4 #8 Oasis 50.6 #9 Benson Boone 50.2 #10 Olivia Rodrigo 50.1

Noah Kahan maakt dus van jou de beste bestuurder gevolgd door Doechii en Sabrina Carpenters. Deelnemers die naar Chappell Roan luisterden, behaalden slechts een gemiddelde score van 44,1/75. Hiermee is ze de laagst genoteerde artiest in de studie.

Opvallend is dat zowel de scores als de muziekgenres dicht bij elkaar liggen. Wellicht is het verschil tussen een technonummer en klassieke muziek groter dan bij deze popartiesten. Misschien helpt snelle muziek bij een rondje op het circuit.