Nieuwe Mercedes-Benz GLC heeft gigantisch en slim hyperscreen

In de nieuwe Mercedes-Benz GLC lijk je oog in oog met de toekomst te staan. Het display van de auto doet denken aan iets uit een sciencefictionfilm, met het zwevende MBUX-hyperscreen dat zich over de volledige breedte van het interieur uitstrekt.

De Mercedes-Benz GLC gaat met zijn MBUX-hyperscreen een stap verder. In de Mercedes-Benz EQS zat ook een MBUX-scherm dat vrijwel de volledige breedte van het dashboard innam, maar dat bestond in feite uit drie afzonderlijke schermen. Het nieuwe MBUX-hyperscreen van de GLC is maar liefst 99,3 centimeter breed en oogt, in tegenstelling tot het scherm van de EQS, meer als één naadloos geheel.

Emotioneel effect

Via een speciale app kunnen er achtergrondmotieven worden geselecteerd voor de GLC om het onderscheidende effect van het scherm te versterken. Je kan kiezen uit achtergrondafbeeldingen die variëren van koel tot warm en, zoals Mercedes het zelf noemt: ‘van technisch tot emotioneel.’

Ook de sfeerverlichting van de Mercedes-Benz GLC, zoals die onder het instrumentenpaneel, sluit hier naadloos op aan. Als de bijrijder bijvoorbeeld een interessant filmpje kijkt, kun je gebruikmaken van intelligente zone dimming. Hiermee kunnen de twee schermgebieden afzonderlijk via sliders worden aangepast en gedimd, zodat belangrijke informatie voor de bestuurder duidelijk blijft en afleiding wordt verminderd.

Het interieur beloofd al een digitale ervaring te worden. Het exterieur van de Mercedes-Benz GLC wordt volgende week onthuld.