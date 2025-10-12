Deel dit: Share App Mail Tweet

Volvo-liefhebbers gaan dit nieuwsbericht niet leuk vinden

Heeft iemand een ui gesneden? Nee, het trieste bericht dat de Volvo V90 nu écht verdwijnt, is aangekomen. De stationwagen is voor de laatste keer van de productielijn in Göteborg gerold, en komt niet meer terug.

Love it or hate it, maar het zijn SUV’s en crossovers die de wereld veroveren. Deze hoogpotige modellen drukken andere carrosserievarianten zoals de stationwagen langzaam aan de kant. Ook bij Volvo is dat het geval. De V90 maakte afgelopen jaar nog geen één procent van Volvo’s wereldwijde verkoop uit. Zijn levenscyclus zit erop en een nieuwe komt er niet.

Einde van de stationwagen?

Volvo stond decennialang bekend om zijn stationwagens, denk bijvoorbeeld aan de baksteenvormige 245, 745 en 945. Ook de tijdloze V70 mogen we niet vergeten. Dat imago verwatert steeds meer. De volledig elektrische ES90 zal de plaats van de V90 innemen. Een station wordt dit niet. Deze grote liftback moet immers ook jammerende S90-fans opvangen. Autovisie-redacteur Remco Slump stelt de ES90 in onderstaande video aan je voor.

De kleinere stationwagen, de V60, is gelukkig nog niet aan het einde van zijn productietijd. Deze is verkrijgbaar als milde hybride en plug-in hybride. Hij heeft zelfs een performancevariant met maar liefst 455 pk. Toch is ook zijn toekomst onzeker, de kans is aanwezig dat Volvo zijn stationwagens uiteindelijk volledig uit het gamma schrapt.

V90 verdwijnt, de Duitsers blijven

Ondanks de SUV-trend blijven stationwagens geliefd in Europa. Het verdwijnen van deze modellen bij Volvo is daarom komt andere, met name Duitse, merken mogelijk ten goede. Zij hebben een concurrent minder, en modellen zoals de Audi A6 Avant en BMW 5-serie Touring blijven voorlopig nog gewoon bestaan. Zowel elektrisch, als met brandstofmotor.

De laatste Volvo V90 is niet te koop. Maar maakt nu deel uit van de Volvo Heritage Collection. Hij staat geparkeerd in het World of Volvo-museum in het Zweedse Göteborg. Bezoekers kunnen hier een reis door de geschiedenis van Volvo maken. Een geschiedenis waartoe nu ook de V90 behoort.