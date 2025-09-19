Deel dit: Share App Mail Tweet

Xiaomi moet meer dan 100.000 EV’s herstellen na tragisch incident

Het Chinese merk Xiaomi heeft, maanden na een dodelijk ongeval in het veelgebruikte EV-model SU7, een herstelupdate aangekondigd. De update volgt waarschijnlijk op het tragische incident en op de aangescherpte veiligheidsregels in Beijing voor geavanceerde rijhulpsystemen.

Bij meer dan 100.000 SU7’s wil Xiaomi een gratis software-update op afstand uitvoeren. Het huidige rijhulpsysteem van het EV-model reageert mogelijk onvoldoende op gevaarlijke verkeerssituaties of waarschuwt de bestuurder niet op tijd. Als de bestuurder dan niet snel genoeg ingrijpt, neemt de kans op een botsing of ander ongeluk toe.

Dodelijk ongeluk met Xiaomi SU7

In maart dit jaar kwamen drie Chinese studenten om het leven bij een crash met hun Xiaomi SU7 op een snelweg in Centraal-China. De EV reed met een snelheid van 116 km/h terwijl het rijhulpsysteem was geactiveerd. Pas twee seconden voordat de auto tegen een betonnen vangrail crashte, gaf het systeem een waarschuwing voor gevaar. Na de klap vloog de SU7 in brand, terwijl de inzittenden niet konden ontsnappen omdat de portieren automatisch waren vergrendeld.

Het Chinese Ministerie van Industrie en Informatietechnologie (MIIT) heeft de regelgeving voor autonoom rijden aangescherpt, onder andere naar aanleiding van het Xiaomi SU7 incident. Zo mogen bijvoorbeeld Chinese autofabrikanten in hun marketing geen termen meer gebruiken als: “automatisch rijden” of “autonoom rijden”. Enkel de term “L(nummer) assisted driving” is nog toegestaan. Hoe de regelgeving voor autonoom rijden zich verder gaat ontwikkelen, zal de toekomst uitwijzen.

Overigens zijn de eerste Xiaomi’s al in Europa. Je kunt ze in Duitsland al kopen.