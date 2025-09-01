Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze autokleuren domineren Europese wegen

Europese autokleuren zijn voornamelijk neutraal. Grijs, wit en zwart domineren de Europese wegen.

Het lijkt wel alsof de meeste Europese autokopers een stille afspraak hebben gemaakt: bijna allemaal hebben ze de kleur van het asfalt aangenomen. Neutrale kleuren lijken duidelijk de voorkeur te hebben bij de Europese autokoper. Die voorkeur blijft niet alleen een indruk op de weg; ook uit onderzoek blijkt dat Europeanen het liefst kiezen voor een auto met een rustig ogende buitenkant. Wie durft een felle tint te kiezen, springt in het oog.

Grijs is populairste autokleur

Volgens een onderzoek van Jato Dynamics blijkt dat ruim zeventig procent van de nieuwe Europese auto’s wordt geleverd in een neutrale kleur. Grijs is de populairste kleur onder de autokoper en neemt ruim 27,3 procent van de Europese automarkt in. Daarna volgt een kleur die niet veel origineler is dan grijs, de kleur wit is namelijk goed voor 22 procent van de markt. Op plek nummer drie staat zwart, die 18 procent van de Europese auto’s bedekt. Een vrolijk kleurtje? Dat komt pas na zwart, namelijk blauw met 12,1 procent.

Een gifgroene carrosserie, of een rode auto zo fel als een tomaat in de zon? Het lijkt er nog niet op dat veel mensen die stap durven te zetten, rood beslaat 7,4 procent van de Europese automarkt en groen slechts 2,8 procent. Blijkbaar voelen mensen zich comfortabeler in de massa, en kiezen ze voor neutrale autokleuren.

Sobere kleur niet waardevast

Je zou verwachten dat ingetogen autokleuren gunstig zouden zijn voor de restwaarde van een auto. Verrassend genoeg blijkt het tegendeel waar: geel, oranje en groen zijn de meest waardevaste kleuren. Zwarte en witte occasions zijn er genoeg, waardoor kopers bij deze kleuren vaak voor de goedkoopste optie kiezen. Wie een waardevaste auto wil, hoeft niet te kiezen voor een met ingetogen tinten.

Uitzonderingen

Gelukkig zien wij op de Europese wegen ook wel eens een kleurtje voorbij rijden, het onderzoek noemt namelijk ook uitzonderingen. Zo wordt 20 procent van de Fiat 500’s nog steeds in het wit verkocht, maar opvallend genoeg wordt er 12 procent van de exemplaren verkocht in het geel en 8 procent in het rood. Het lijkt erop dat de consument met dit stadsautootje iets meer lef durft te tonen.

De nieuwe Renault 5 trekt ook meer kopers die kiezen voor opvallende autokleuren zoals geel, goud rood of blauw. Dit is anders bij de Renault Clio: hoewel deze auto vaak in kobaltblauw, wordt gepresenteerd, kiezen kopers meestal voor een neutralere kleur. Dit heeft ongetwijfeld ook te maken met de (gratis) introductiekleur. In geval van de Renault 5 is dit groen.

Het is duidelijk dat grijs, wit en zwart de autokleuren in Europa domineren. Wie wat kleur wil toevoegen aan het straatbeeld, kiest voor een opvallender kleurtje. Zo valt je auto meer op in de massa en gaat hij niet op in het asfalt.