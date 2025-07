Deel dit: Share App Mail Tweet

Autofabrikanten bang voor ‘Apple-invasie’ en weigeren CarPlay Ultra

Twee maanden geleden onthulde Apple zijn nieuwe CarPlay Ultra-systeem, dat debuteert in de modellen van Aston Martin. Veel andere merken zitten er echter niet op te wachten en weigeren de software op te nemen in hun auto’s. Dit is waarom.

Met Apple CarPlay kun je heel makkelijk je smartphone verbinden met je auto. Je krijgt dan dezelfde pictogrammen te zien als op je telefoonscherm en kunt handsfree bellen, naar Spotify luisteren, navigatieapps gebruiken en meer.

Apple CarPlay Ultra

Apple CarPlay Ultra gaat nog een stap verder. Het werkt op alle schermen in de auto, niet alleen op het centrale touchscreen, en neemt dus ook het digitale instrumentarium achter het stuur over. Het vervangt min of meer het ingebouwde infotainmentsysteem.

Apple liet CarPlay Ultra zo’n drie jaar geleden voor het eerst zien en riep toen dat veertien automerken hun medewerking hadden toegezegd, waaronder Audi, Ford, Honda, Land Rover, Mercedes, Polestar, Porsche, Renault en Volvo. Hyundai en Kia bevestigden later dat ze mee zouden doen.

Merken trekken zich terug

Een aantal heeft zich inmiddels teruggetrokken, zo schrijft The Financial Times. Audi, Mercedes, Polestar, Renault en Volvo willen bijvoorbeeld niks meer met Apple CarPlay Ultra te maken hebben. Het systeem gaat te ver, is de consensus. Renault zou tegen Apple hebben gezegd: ‘Wij willen niet dat iemand onze eigen systemen infiltreert.’

En dat is logisch. Fabrikanten zitten waarschijnlijk niet op een ‘Apple-invasie’ te wachten, omdat ze in de afgelopen jaren miljarden hebben geïnvesteerd in hun eigen digitale infrastructuur. Daarbij spreekt het voor zich dat ze er controle over willen houden.

De software in een auto genereert veel waardevolle data en wordt bovendien een steeds belangrijkere inkomstenbron, met digitale ‘winkels’ waarin over the air opties aangeschaft kunnen worden. Al is BMW daar in het recente verleden flink de mist mee ingegaan.

Google Android-techniek

Audi heeft bevestigd dat het geen CarPlay Ultra zal toepassen in zijn modellen, maar benadrukt dat het de standaardversie van CarPlay gewoon blijft ondersteunen. Overigens maken Polestar, Renault en Volvo gebruik van Google Android-software in hun auto’s, dus misschien dat dat ook een reden is waarom ze niet mee willen werken met Apple.