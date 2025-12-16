Deel dit: Share App Mail Tweet

Auto van het Jaar 2026: deze finalisten zijn échte kanshebbers op de titel

Welk nieuw model wordt Auto van het Jaar 2026? In deze video gaan we alvast op zoek naar de echte kanshebbers.

Tijdens de Autosalon van Brussel (9 tot 18 januari) wordt gestemd op de auto’s. De Nederlandse inbreng in de verkiezing bestaat uit drie juryleden: Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma en De Telegraaf/Autovisie-redacteur Peter Hilhorst en Frank Buma als vertegenwoordiger van de ANWB. In totaal bestaat de Car of the Year-jury uit zestig leden.

Auto van het Jaar 2026

Net als voorgaande edities maken ook ditmaal zeven auto’s kans om Auto van het Jaar 2026 te worden. Deze finalisten zijn al eerder door de vakjury gekozen: