Audi verbetert Tesla en vindt richtingaanwijzer opnieuw uit

Innovatie gaat in veel gevallen gepaard met miskleunen. Zo heeft Tesla technologisch bakens verzet, maar heeft het met de richtingaanwijzers een fout gemaakt. Audi verbetert de Amerikaanse fabrikant met een nieuwe stengel.

Tesla heeft in de Model S, X en 3 de richtingaanwijzers verplaatst naar het stuur. Dit bleek zo vervelend voor veel gebruikers dat het merk nu terugkrabbelt.

Audi verbetert richtingaanwijzer van Tesla

Bij Audi hebben ze langer nagedacht over een andere manier om de richtingaanwijzer te gebruiken. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat richting aangeven met een stengel – op de oude manier – het best werkt, maar dat je best meer functies kunt toebedelen aan de stengel.

Zo werkt de hendel in de nieuwe Audi Q3

De richtingaanwijzer in de nieuwe Audi Q3 is dan ook anders dan voorheen. Om richting aan te geven moet je nog steeds de stengel naar beneden of naar boven drukken en voor groot licht naar je toe trekken. De unit wordt nu ook gebruikt om de ruitenwissers te bedienen met een druk op de knop. Een volledige ruitenwisserstengel, aan de rechterkant van het stuur, is vervangen door de keuzehendel van de rijrichting.

Zo bespaar je knoppen, maar houd je toch essentiële functies eenvoudig. Met moderne automatische ruitenwissers gebruik je de volledige stengel immers amper.

