Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi stopt export naar VS. Wiens schuld is dat? Juist…

Audi verscheept even geen auto’s meer naar de Verenigde Staten. De reden voor dat besluit laat zich raden: de handelstarieven van de Amerikaanse president Trump.

De Verenigde Staten hebben een importheffing van 25 procent ingesteld voor alle nieuwe auto’s die uit het buitenland komen. Audi stopt daarom de export naar het land. Auto’s die al in Amerikaanse havens staan, worden niet ingevoerd. Audi-dealers in de VS hebben nog voor twee maanden aan voorraad.

Wat kan Audi nu doen?

Wat de Duitse fabrikant nu gaat doen? Dat is de vraag, want Trump is wispelturig. Hij is al een paar keer zomaar terugkomen op een besluit om importheffingen in te voeren. Dus is het lastig voor autoconcerns om te bepalen hoe ze hier mee om zullen gaan.

Audi kan in de VS zijn prijzen verhogen, maar dat zullen consumenten het merk niet in dank afnemen. Misschien kan het bedrijf meer productie overhevelen naar de VS, maar dat kost erg veel tijd en erg veel geld.

Audi is niet de enige

Audi is niet de enige die op de pauzeknop heeft gedrukt. Ook Land Rover exporteert tijdelijk geen auto’s meer naar Amerika. Het bedrijf heeft tijd nodig om de impact van de heffingen te analyseren en zich te beraden op hoe het nu verder moet, schrijft het in een statement.

Importheffingen van president Trump

De Amerikaanse president Trump heeft extra importheffingen ingesteld op auto’s die uit het buitenland komen. Hij is ontevreden over de onbalans in de automarkt. Buitenlandse merken verkopen veel meer auto’s in de VS, dan dat Amerikaanse merken auto’s buiten de VS verkopen.

Dat dat vooral te maken heeft met het feit dat de grote Amerikaanse merken auto’s bouwen die de rest van de wereld niet wil (te groot, te zwaar, te dorstig, te ouderwets, niet goed genoeg afgewerkt), negeert hij natuurlijk.

Land Rover heeft nog voorraad in VS

Overigens kan Land Rover nog even vooruit in de VS. Het bedrijf zag de tarieven al aankomen en heeft begin dit jaar veel meer auto’s naar Amerika geëxporteerd dan normaal. Die zijn dus reeds in het land en worden niet aangeslagen voor een extra importheffing van 25 procent.

Helft nieuwe auto’s in VS geïmporteerd

Vorig jaar werden ongeveer 8 miljoen auto’s naar de VS verscheept. Dat betekent dat in 2024 de helft van alle in Amerika verkochte nieuwe auto’s een importauto was. Ze komen met name uit Canada, Duitsland, Japan, Mexico en Zuid-Korea.