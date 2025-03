Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi snapt zelf de modelnamen ook niet meer: dit is de nieuwe A6

Alle even cijfers waren volgens Audi gereserveerd voor elektrische auto’s en de oneven voor modellen met een verbrandingsmotor. Althans, dat was het idee. De nieuwe Audi A6 Avant heet namelijk nog steeds A6, ondanks dat het een model met een verbrandingsmotor is.

Tot nu toe heeft Audi de naamgeving alleen aangepast bij de A4, die nu als A5 door het leven gaat. Het is wachten tot de fabrikant deze strategie terugdraait – of misschien juist verder doorvoert.

De nieuwe Audi A6

Door alle verwarring rondom de modelnamen zou je bijna vergeten dat de Audi A6 grondig vernieuwd is. Het model staat op het nieuwe PPC-platform (Premium Platform Combustion), heeft een vernieuwd Audi-interieur en beschikt over geüpdatete aandrijflijnen.

Vernieuwd design

Qua design zijn er duidelijke wijzigingen zichtbaar. De koplampen en de grille zijn opnieuw vormgegeven. Verder zijn de deurgrepen nu verzonken, net als bij de elektrische Audi-modellen. Aan de achterkant wijkt de Audi A6 duidelijk af van de elektrische e-tron: de doorlopende LED-strook is niet direct gekoppeld aan de achterlichten, en de lichtunits worden geaccentueerd met zwarte details. Daarnaast heeft de brandstof-A6 een eigen onderbumper.

Het model is opnieuw iets gegroeid: hij is 6 centimeter langer en komt nu uit op bijna 5 meter. Dit resulteert in een bagageruimte van 503 liter, en met de achterbank plat kan er tot 1.534 liter worden meegenomen – tenminste, als je niet voor de plug-in hybride kiest.

Aandrijflijnen en prestaties Audi A6

De PHEV-varianten van de Audi A6 Avant krijgen een accupakket dat ongetwijfeld wat bagageruimte opslokt, maar exacte specificaties over de plug-in hybride zijn nog niet bekend. Wat wel bekend is:

2.0-liter viercilinder benzinemotor met 204 pk

3.0-liter V6 met 367 pk en standaard quattro-vierwielaandrijving

2.0 TDI diesel met 204 pk, die wordt ondersteund door een 24 pk sterke elektromotor (mild-hybrid) en een 1,7 kWh-accupakket

Prijs en levering

In Nederland wordt de Audi A6 Avant in eerste instantie geleverd met de 204 pk sterke benzinemotor. De vanafprijs bedraagt net geen 70.000 euro.

(Afbeelding: Audi) (Afbeelding: Audi)