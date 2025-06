Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi Q3 krijgt nieuwe plug-in aandrijflijnen met forse EV-range

Ieder automerk is zijn modellengamma aan het elektrificeren en dat is bij Audi niet anders. De derde generatie Audi Q3 krijgt nu beschikking over verschillende nieuwe hybride-aandrijflijnen.

De Audi Q3 is één van de bestverkochte modellen van het merk, met verkoopcijfers van rond de twee miljoen. Er was al een PHEV, maar nu wordt het aanbod uitgebreid met een milde hybride-variant. De nieuwe PHEV moet volledig elektrisch 120 kilometer kunnen rijden.

Onder de kap van de hybride

We beginnen op het gebied van specificaties met de zwakste Audi Q3. Deze beschikt over een geblazen 1,5-liter benzine-viercilinder met milde hybride-techniek en cilinderuitschakeling. Dit model heeft 150 pk, net zoals de dieselversie. Een stap groter is de auto die over hetzelfde motorblok beschikt als de mild hybrid, maar nu dan met 204 pk. De e-hybrid werkt verder met een stekker, die een 25,7 kWh-groot accupakket bedient en over 272 pk beschikt.

Wil je geen hybride, maar een vertrouwde benzine-variant? Dan kan dat met de geblazen 2,0-liter viercilinder, met 265 pk. Deze Audi Q3 heeft tevens vierwielaandrijving. Overigens hebben alle modellen een automaat met zeven verzetten.

De bagageruimte van de Audi Q3 bedraagt verder 488 – 1.386 liter en de hybride mag tot 2.100 kilogram trekken.

Wat je bij de Audi Q3 krijgt

Wat aan de buitenkant van de nieuwe Audi Q3 opvalt is het verlichte logo en de geüpdatete lichtpartijen, zoals eigenlijk altijd bij een nieuwe Audi. De binnenkant heeft ook een make-over gehad, waardoor je nu meer ruimte in de middenconsole hebt.

Verder zit de hybride niet om snufjes verlegen, zoals verschillende rij-assistenten. Om verder de veiligheid te verhogen beschikt de auto over een noodgeval assistent, die de auto zelf langs de kant van de weg zet, als jij dat niet meer kan doen. Om soortgelijke redenen is er ook een interieurcamera in de auto, die oplet of jij te vermoeid begint te worden.

De Audi Q3 komt in oktober 2025 op de markt, maar bestellen kan deze zomer al. Het milde hybride-instapmodel gaat minimaal 44.600 euro kosten, terwijl de e-hybrid start bij 49.300 euro.