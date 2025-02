Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi neemt plots onbegrijpelijk besluit ‘voor meer duidelijkheid’

In artikelen over Audi moesten we de afgelopen maanden keer op keer uitleggen hoe het nieuwe modelnaamsysteem van de Duitse autobouwer werkt. Dat was allemaal voor niets, want het merk gooit het nu over een heel andere boeg.

Een onbegrijpelijk besluit. Men lijkt de nieuwe naamvoering van Audi eindelijk te snappen en nu moet het opeens compleet anders.

Het oude, nieuwe naamvoeringssysteem van Audi

Nog één keer dan: Dat de Q’s voor de SUV’s en crossovers zijn, en de A’s voor de sedans, hatchbacks en stationwagens, wist je al. Maar Audi besloot recent dat al zijn elektrische modellen een even cijfer toebedeeld moesten krijgen, terwijl de brandstofmodellen voortaan van een oneven cijfer zouden worden voorzien.

Zo is de Audi Q6 een elektrische SUV, de nieuwe A6 Avant een elektrische stationwagen en werd de opvolger van de bekende A4 omgedoopt tot A5, omdat deze voorzien is van een brandstofmotor.

Audi’s nieuwe, nieuwe modelnamenstrategie

Snap je het nog? Mooi, dan kun je het nu allemaal weer vergeten. Audi besluit immers plots dat het teruggaat naar een namensysteem dat differentieert naar formaat en positionering, ongeacht het type aandrijflijn.

Het systeem waarbij het onderscheid tussen EV’s en brandstofmodellen met even en oneven cijfers werd gemaakt, bleek te ingewikkeld. Dat concludeerde het Audi-bestuur na overleg met klanten en het dealernetwerk.

De A en de Q blijven zoals altijd duiden op lage en hoge modellen, maar het cijfer erachter zegt voortaan niets meer over het type aandrijflijn. Audi gaat dus terug naar hoe voorheen het was. Een tikkeltje vreemd dat het merk dit nú doet, maar stiekem zijn we er wel blij mee.

Door de toevoegsels zoals TFSI e, TFSI en e-tron moet voortaan weer de differentiatie tussen elektrische aandrijflijnen en ‘ouderwetse’ aandrijflijnen met brandstofmotor ontstaan. De verschillende carrosseriestijlen worden met Avant, Limousine en Sportback aangeduid.

Geen A7: de bekende A6 blijft toch A6 heten

Lange tijd leek het erop dat de opvolger van de A6 met verbrandingsmotor voortaan als Audi A7 door het leven zou gaan. Dat plan is nu dus geschrapt en de bekende A6 blijft A6 heten. Die zal technisch compleet verschillen van de elektrische A6 e-tron die Audi recent introduceerde, maar daar heeft het merk nu blijkbaar vrede mee.

Wordt de huidige Audi A5 (die voorheen A4 heette) dan ook weer bestempeld als A4? Nee, zegt Audi. “Er zijn geen naamswijzigingen met terugwerkende kracht gepland voor modellen die momenteel al leverbaar zijn.” Dat lijkt dus de enige uitzondering op de regel te worden. Wellicht dat het wispelturige marketingteam ook daar binnenkort op terugkomt.