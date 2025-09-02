Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt! Dit is Audi’s nieuwe elektrische sportauto

Iemand heeft het bericht dat Audi’s nieuwe conceptauto nog niet gedeeld mocht worden, niet helemaal begrepen. Een Canadese tak van het merk deelde een afbeelding van het nieuwe Audi EV-conceptmodel te vroeg op Facebook. De post werd daarna snel offline gehaald, maar uiteraard waren de screenshots toen al gemaakt.

De IAA in München is de plek waar de Duitse fabrikant zijn nieuwe elektrische conceptauto zou onthullen. Autoliefhebbers werden gisteren alvast warm gemaakt met teasers van modellen als de TT en de Avus-conceptcar. De nieuwe elektrische conceptauto zou morgen pas worden getoond, maar een lek zorgde ervoor dat de spanning al deels verloren ging.

Eerste blik op conceptauto van Audi

De afbeelding toont het zijaanzicht van de nieuwe conceptauto, die kenmerken van onder andere de Audi TT vertoont, maar ook doet denken aan het Jaguar type 00-concept.

CEO Gernot Döllner en de teasers op de social media van het merk hintten op een modernere variant van een TT. Met de conceptfoto wordt duidelijk dat de TT niet de enige ontwerpinspiratie is. Het model oogt strak en minimalistisch. Het zijaanzicht laat een zacht afgeronde daklijn zien, maar ook scherpe lijnen die een sportieve uitstraling benadrukken.

Officiële onthulling

Gelukkig blijft er nog wat spanning over voor de Audi-liefhebbers, want een korrelige foto van het zijaanzicht zegt nog niet alles over het nieuwe conceptmodel. Audi Canada gaf ons een glimp van de nieuwe EV-conceptauto, maar de officiële onthulling, inclusief aandrijflijndetails, vindt morgen plaats.