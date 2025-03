Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi komt al sneller dan gedacht met budget-EV

Audi heeft inmiddels een hele vloot aan elektrische auto’s, maar aan een betaalbare EV ontbreekt het nog. Daar komt binnenkort verandering in.

Op dit moment kunnen EV-kopers bij Audi terecht voor een e-tron GT, A6 e-tron, Q4 e-tron en Q6 e-tron. De Q8 e-tron – de eerste elektrische auto die Audi aan ons voorstelde – is inmiddels niet meer te bestellen.

Goedkopere elektrische auto van Audi op komst

Het gamma wordt al vroeger dan gedacht uitgebreid met een kleiner EV-model onderaan de ladder. Het gaat om een elektrische auto van A3-formaat.

Audi’s bestuursvoorzitter Gernot Döllner heeft in de Süddeutschen Zeitung aangegeven dat de elektrische instapper al volgend jaar in thuishaven Ingolstadt in productie gaat. Eerst was nog het idee dat de productiestart pas in 2027 zou plaatsvinden. Het merk lijkt naarstig om zoek naar meer omzet uit hun elektrische modelreeks en heeft de komst van zijn kleinste elektrische auto dus naar voren gehaald.

Instap-EV al binnenkort onthuld

Volgens Döllner wordt in april het doek getrokken van de productieversie van deze elektrische A3. Dat gebeurt in China, waar de auto in samenwerking met het Chinese SAIC is ontwikkeld.

Mogelijk is de nieuwe elektrische auto van Audi gebaseerd op de Volkswagen ID.2 die eveneens volgend jaar zijn opwachting maakt. Uiteraard zou het model een premiumsausje van Audi krijgen. Meer over de ID.2, zie je in onderstaande video.