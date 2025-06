Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi heeft simpele oplossing voor keyless entry-‘probleem’

Bijna iedere moderne auto heeft keyless entry en start. Dat is handig, maar zorgt er ook voor dat sleutels los in een bekerhouder of opbergvak liggen. Audi heeft nu een simpele oplossing voor dit ‘probleem’.

Deze feature vind je niet enkel bij de Q6 e-tron, maar ook bij andere modellen van het merk. Bijvoorbeeld de Audi A5.

Audi’s oplossing voor keyless entry-probleem

De oplossing van Audi voor het keyless entry-probleem is eenvoudig. Tussen de klemmetjes van de bekerhouder in de middenconsole is een sleutel te plaatsen. Hierdoor ben je hem nooit meer kwijt en zit hij goed vast in jouw auto.