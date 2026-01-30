Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi gaat deze dingen uit zijn dashboards slopen: “Ze bieden gewoon niet de beste ervaring”

Waar we in moderne auto’s gek van worden? Het feit dat er geen fysieke knoppen meer zijn en dat we voor ieder wissewasje in een touchscreen moeten duiken. Dat is onveilig en niet gebruiksvriendelijk. En dat vindt Audi opeens ook.

In een interview met Britse media zei ontwerpdirecteur Massimo Frascella dat grote schermen in een auto “niet de beste ervaring bieden”. Volgens de Italiaan is een mix van digitale en analoge elementen een stuk beter, ook omdat de gebruiker op die manier de kwaliteit van de gebruikte materialen kan voelen.

Audi Concept C met minimalistisch dashboard

“Technologie om de technologie”, noemt Frascella het gebruik van grote touchscreens. “Wij vinden dat technologie er moet zijn als je het nodig hebt en er niet moet zijn als je het niet nodig hebt.” Wat op zich een wonderlijk statement is, want moderne Audi’s zitten net zo vol displays als auto’s van andere merken.

Maar het lijkt erop dat het merk een andere richting op wil. In de Audi Concept C, die in september op de IAA debuteerde, zit bijvoorbeeld een minimalistisch dashboard met alleen de broodnodige schermen: een digitale cockpit en een klein infotainmentdisplay, dat bovendien weggevouwen kan worden.

Ook Volkswagen gaat weer aan de knoppen

Er zijn overigens meer merken die op hun schreden terugkeren en weer meer fysieke knoppen gebruiken. Denk aan Volkswagen, dat na kritiek van de pers en het publiek weer echte knoppen toepast op het stuur. En ook Polestar belooft dat het van richting gaat veranderen.

Gebruik touchscreen onderweg is onveilig

Nou snappen we heus wel dat fabrikanten schermen in hun auto’s monteren. Ze zijn goedkoop en deels gewoon noodzakelijk om de wirwar van functies in moderne voertuigen te bedienen. Maar uit onderzoek is gebleken dat touchscreens te veel aandacht vergen van de bestuurder en onderweg onveilig zijn.