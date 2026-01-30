Audi gaat deze dingen uit zijn dashboards slopen: “Ze bieden gewoon niet de beste ervaring”
Waar we in moderne auto’s gek van worden? Het feit dat er geen fysieke knoppen meer zijn en dat we voor ieder wissewasje in een touchscreen moeten duiken. Dat is onveilig en niet gebruiksvriendelijk. En dat vindt Audi opeens ook.
In een interview met Britse media zei ontwerpdirecteur Massimo Frascella dat grote schermen in een auto “niet de beste ervaring bieden”. Volgens de Italiaan is een mix van digitale en analoge elementen een stuk beter, ook omdat de gebruiker op die manier de kwaliteit van de gebruikte materialen kan voelen.
Audi Concept C met minimalistisch dashboard
“Technologie om de technologie”, noemt Frascella het gebruik van grote touchscreens. “Wij vinden dat technologie er moet zijn als je het nodig hebt en er niet moet zijn als je het niet nodig hebt.” Wat op zich een wonderlijk statement is, want moderne Audi’s zitten net zo vol displays als auto’s van andere merken.
Maar het lijkt erop dat het merk een andere richting op wil. In de Audi Concept C, die in september op de IAA debuteerde, zit bijvoorbeeld een minimalistisch dashboard met alleen de broodnodige schermen: een digitale cockpit en een klein infotainmentdisplay, dat bovendien weggevouwen kan worden.
Ook Volkswagen gaat weer aan de knoppen
Er zijn overigens meer merken die op hun schreden terugkeren en weer meer fysieke knoppen gebruiken. Denk aan Volkswagen, dat na kritiek van de pers en het publiek weer echte knoppen toepast op het stuur. En ook Polestar belooft dat het van richting gaat veranderen.
Gebruik touchscreen onderweg is onveilig
Nou snappen we heus wel dat fabrikanten schermen in hun auto’s monteren. Ze zijn goedkoop en deels gewoon noodzakelijk om de wirwar van functies in moderne voertuigen te bedienen. Maar uit onderzoek is gebleken dat touchscreens te veel aandacht vergen van de bestuurder en onderweg onveilig zijn.
Lees ook:
- Deze luxe Audi-SUV kostte nieuw 70.000 euro, nu slechts een fractie daarvan
- Van de range van elektrische auto's blijft in de winter niks over! Deze test bewijst het
- 750 kilometer actieradius? Dit is het verbruik en de range van de Audi Q3
- Met deze occasion val je niet erg op, maar beleef je vooral zelf sportief plezier achter het stuur
Ook interessant
-
Mercedes van Hans uit Winter Vol Liefde nu verrassend betaalbaar als occasion
-
Deze occasion bewijst dat je geen 911 hoeft te kopen om evenveel lol te hebben
-
Veelzijdig, sportief en bloedmooi: Deze occasion is de wens van veel autoliefhebbers
-
Met deze occasion val je niet erg op, maar beleef je vooral zelf sportief plezier achter het stuur
-
Deze no-nonsense occasion rij je als klassieker belastingvrij tegen een scherp bedrag
-
Koopje: voor minder dan 4.000 euro heb je gegarandeerd de auto met het meest exclusieve motorblok van je straat
-
Deze sportieve occasion is niet alleen een snelle variant van een bekend model, maar ook dagelijks te gebruiken
-
Deze Porsche-occasion was heiligschennis in zijn tijd, maar die reputatie is niet helemaal terecht
-
Deze occasion wil je: een van de mooiste, duurste en exclusiefste BMW’s die je kunt krijgen
-
Deze Opel-occasion was vroeger een echte BMW 5-serie-concurrent, maar zie je tegenwoordig niet vaak meer
-
De kleur van je auto veranderen met een druk op een knop? Als het aan Porsche ligt, kan dat straks
-
Snik! Dit supergave Duitse automerk bestaat sinds 1 januari officieel niet meer