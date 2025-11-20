Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi gaat BMW keihard aanpakken met nieuw (en goedkoper) RS-model

Audi was altijd de koning der superstations. BMW heeft dat feestje de laatste jaren ruw verstoord met de BMW M5 en M3 die beide ook als Touring beschikbaar zijn. Met de komende Audi RS 6 bijt het merk uit Ingolstadt terug.

Het is de hoogste tijd voor een nieuwe Audi RS 6, want het vorige model dat uit 2019 stamde, is inmiddels met pensioen. De nieuwe Audi A6 (zie onze rijtest hierboven) is al wel op de markt. De performanceversie met RS 6-badge is in aantocht, want steeds meer spyshots duiken op.

Nieuwe Audi RS 6 ook weer als sedan

Het interessante is dat op de spionagefoto’s van dit gecamoufleerde topmodel ook sedans te zien zijn. Waar BMW met de huidige M3 en M5 het stationwagensegment infiltreert, wil Audi met zijn komende RS 6 de harten van sportsedanliefhebbers veroveren.

Beide merken hebben overigens al wel ervaren met de verschillende carrosserievormen. Zo leverde BMW begin jaren negentig al een M5 Touring van de E34-generatie. In de zeroes volgde ook de waanzinnige E61 M5 met legendarische V10-motor.

Hoewel Audi’s RS-tak ontsprong met de magistrale RS2 Avant (wat stiekem Porsches eerste stationwagen is), kwamen later wel degelijk sportsedans met vier ringen op de neus. Zo bestond van de B7 RS 4 een sedan alsook van de C5 RS 6.

Net als BMW M5 een stuk goedkoper

Op de Audi RS 6-prototypes die het merk nu op de openbare weg test, is een verhullende folie geplakt. Desondanks zien we de uitgeklopte wielkasten, ovalen uitlaatpijpen en agressiever bumperwerk. Precies zoals het een echt RS-model betaamt.



It’s been 15 whole years since Audi’s RS6 saloon met its end, but we might be about to see it return to challenge BMW head-on… pic.twitter.com/rj27RfInuE — evo magazine (@evomagazine) November 17, 2025

De aandrijflijn zal totaal anders zijn dan voorheen. Een enorme performancesedan of -station leveren met louter een lompe V8, is door strenge emissie-eisen schier onmogelijk. Hybridetechniek is vereist om de uitstoot te reduceren. Vermoedelijk blijft de V8, maar wordt het een plug-in hybride. Eigenlijk net als de huidige BMW M5 en Porsche Panamera Turbo (S) E-Hybrid.

Het voordeel van een plug-in hybride is dat de uitstoot op papier veel lager ligt, waardoor de bpm-straf in Nederland niet zo zwaar is. De huidige BMW M5 koop je dankzij deze hybridetechniek vanaf 146.000 euro, terwijl de Audi RS 6 vlak voordat hij het speelveld verliet ruim meer dan twee ton kostte. De nieuwe RS 6 zal daarom in Nederland vermoedelijk veel goedkoper worden.