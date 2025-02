Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Audi en VW zullen brandstofmodellen in leven houden met facelifts’

De verkoop van elektrische auto’s valt tegen. Om die reden komen verschillende merken terug op hun ambitieuze EV-beloften. Zo ook Volkswagen en Audi, die hun brandstofmodellen met facelifts zo lang mogelijk in productie willen houden. Dat stellen ingewijde bronnen in het Duitse Handelsblatt.

De verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren (die schadelijke stoffen uitstoten) wordt in de EU vanaf 2035 aan banden wordt gelegd. Toch stelden zowel Audi als Volkswagen eerder al vanaf 2033 volledig elektrisch te willen zijn in Europa. Lekker vooruitstrevend, zullen ze gedacht hebben, maar daar lijken de merken nu op terug te komen.

Tegenvallende EV-verkoop Audi en Volkswagen

Volkswagen en Audi leveren al wel elektrische modellen, maar de vraag ernaar valt tegen. Dat was ook goed te zien bij VAG-genoot Porsche, waarbij de Taycan-verkopen zijn ingestort. Om niet volledig afhankelijk te zijn van de EV-verkopen, gunnen Volkswagen en Audi de huidige brandstofmodellen een langer leven, zo schijnt.

Brandstofmodellen in leven houden met facelifts

Door te investeren in facelifts zouden Volkswagen en Audi hun brandstofmodellen relevant willen houden. Geen ondenkbare strategie, want ook Volvo doet dat. Zo is de Volvo XC90, die inmiddels al ruim tien jaar op de markt is, kortgeleden wederom vernieuwd. Ook de huidige XC60, die we al sinds 2017 kennen, kreeg deze week zijn tweede opfrisbeurtje.

Volkswagen Golf 8 en 9

Mogelijk zal de achtste generatie Volkswagen Golf samen met andere brandstofmodellen nog een hele poos in productie blijven. De negende generatie Golf zal volledig elektrische zijn en de ID.3 opvolgen. Dit model komt in 2029 op de markt. Als de vraag naar brandstofauto’s dan nog altijd hoog is, kan het zijn dat de Golf 8 en Golf 9 (als EV) enkele jaren naast elkaar bestaan.

Audi en Volkswagen zijn overigens niet de enige merken die terugkomen op hun EV-beloften. Recent moest ook Volvo toegeven iets te ambitieus te zijn geweest toen het zei vanaf 2030 volledig elektrisch te zijn. Hetzelfde geldt voor Lotus, dat eind vorig jaar terugkrabbelde van zijn plan om vanaf 2028 op de elektrische tour te gaan. En ook andere merken stellen hun EV-plannen uit. Zo bleek recent dat de eerste Lamborghini-EV langer op zich laat wachten.