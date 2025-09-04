Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi Concept C: sportauto van de toekomst gaat in productie!

De Audi Concept C is niet zomaar een conceptauto: het is de start van een radicaal vernieuwde designstijl bij Audi. Met strakke lijnen en een minimalistisch interieur laat de Concept C zien welke richting Audi met zijn ontwerpen opgaat.

Eergisteren kregen we al een voorproefje van het nieuwe conceptmodel van Audi doordat er al beelden waren uitgelekt. Nu is het echt zover: tijdens een event in Milaan is de Audi Concept C onthuld, een week voor zijn debuut bij de IAA in München.

Het design

De Audi Concept C is krachtig, strak en minimalistisch vormgegeven. De volledig elektrische tweezits sportwagen is een coupé met een elektrisch inklapbaar dak. Misschien zie je dit nog niet helemaal voor je, maar het is hetzelfde principe als een Targa-dak. Volgens het Duitse merk combineert het dakconcept de elegantie van een coupé met het plezier van een open rijervaring. Met de Concept C hoef je dus niet te kiezen tussen een cabriolet of coupé.

Opvallend aan de Audi Concept C is de hoge en smalle grille. Hiermee lijkt Audi een einde te maken aan de singleframe-grille die in 2003 werd geïntroduceerd en jarenlang trouwe dienst heeft bewezen. Volgens Audi is de grille onder andere geïnspireerd op de Audi A6 C6, terwijl ook de Audi TT en R8 duidelijk als inspiratiebronnen voor het design hebben gediend. Daarnaast heeft de Auto Union Type C bijgedragen aan het exterieur.

Het interieur is, net als de buitenkant, minimalistisch. De Audi Concept C oogt vanbinnen overzichtelijk en maakt gebruik van een rustig kleurenpalet. De Concept C beschikt over een inklapbaar 10,4 inch-middendisplay, dat het Duitse merk zelf omschrijft als onderdeel van ‘het minimalistische dashboard’. Ook spreekt Audi van ‘discrete bedieningselementen’ waarmee het merk de aanraakgevoelige knoppen benadrukt.

Audi Concept C is elektrisch, maar een echte sportwagen

Zoals eerder benoemd is de Concept C een elektrische auto. Dit kan misschien wat teleurstelling oproepen, maar Audi positioneert het echt als sportwagen. Het Duitse merk heeft niet alleen aandacht besteed aan het design, maar ook aan het gewicht. De accu van de Concept C is in het midden gepositioneerd, zodat de massa zoveel mogelijk tussen de wielen blijft. Dankzij de aluminium carrosserie beperkt Audi het gewicht van de Concept C tot 1.690 kilo.

Nieuwe designfilosofie

Massimo Frascella, de nieuwe Head of Design van Audi, benadrukt dat het essentieel is om het merk opnieuw onderscheidend te maken. De Audi Concept C vormt de kern van een nieuwe ontwerpfilosofie, van buitenkant tot binnenkant. De conceptauto kan een inspiratiebron vormen voor toekomstige modellen en designs van Audi en mogelijk zelfs daarbuiten.

Audi heeft bevestigd dat de Audi Concept C ook daadwerkelijk in productie gaat. In 2027 om precies te zijn. Volgens Audi kun je vanaf vijftig meter afstand niet zien of het de concept- of de productversie betreft. Het uiteindelijke model zal iets afwijken van de conceptauto, maar dat de auto van de band gaat rollen, is al goed nieuws.