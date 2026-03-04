Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi-CEO belooft: binnen twee jaar kan jij in deze sportauto echt rijden

Audi liet vorig jaar op de IAA in München een nieuwe conceptcar zien. Even leek het erop dat deze elektrische sportauto niet in productie zou gaan, maar nu zegt de CEO van het merk dat de auto binnen twee jaar gelanceerd wordt.

In bovenstaande video nemen we je mee naar de IAA in München. Hier werd de aanstaande auto voor het eerst aan het publiek getoond.

Audi Concept C

Even werd gedacht dat de sportwagen van Audi geschrapt zou worden, omdat er geruchten rondgaan dat Porsche zijn elektrische 718 annuleert. De Audi en Porsche delen hetzelfde platform.

Nu blijkt dat zowel Porsche als Audi gewoon door is gegaan met de ontwikkeling van het platform. Sterker nog, CEO Gernot Döllner laat in een interview met het Australische GoAuto weten dat de auto binnen twee jaar op de markt zal zijn en alles vooralsnog soepel verloopt. Onduidelijk is of de productieversie ook alle kenmerkende designelementen van de concept car krijgt.