Audi-bestuurder trekt vrachtwagen uit sneeuw: ‘Quattro Power’
Vierwielaandrijving heb je niets aan in Nederland, toch? Op veel momenten is dat inderdaad zo, maar in de sneeuw kan het heel handig zijn. Dat bewijst deze Audi-bestuurder die een geschaarde vrachtwagen uit de sneeuw trekt.
Een set goede winterbanden is nog belangrijker dan vierwielaandrijving. Niet iedere band komt goed uit de test.
Audi trekt vrachtwagen uit sneeuw
Goede winterbanden en vierwielaandrijving zijn de sleutel tot succes in de sneeuw. Deze Audi heeft zelfs zoveel tractie dat hij een vrachtwagen uit de geschaarde positie kan slepen.
De Audi A6
In het Dumpert-filmpje is een Audi A6 Avant van de C7-generatie te zien. Volgens de beschrijving gaat het om een biturbo. Dit zou betekenen dat er een 3,0-liter V6-dieselmotor in de neus ligt die met twee turbo’s meer dan 300 pk en 650 Nm aan koppel levert.
Het vermogen wordt middels een achttraps automaat naar de permanente vierwielaandrijving gestuurd. In het midden van de aandrijflijn zit een torsen-differentieel dat standaard 40 procent naar voren en 60 procent naar achteren stuurt. In geval van gripverlies kan tot zo’n 70 procent van de pk’s op de voorwielen belanden en tot 85 procent op de achteras. Dit alles gebeurt ook bij deze moderne Audi mechanisch.
Met deze serieuze hardware en goede banden kun je dus een vrachtwagen voorttrekken in de sneeuw. Overigens vind je dit soort eigenschappen niet enkel bij Audi. Met deze veel goedkopere offroaders was je ongetwijfeld ook een eind gekomen.
