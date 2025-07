Deel dit: Share App Mail Tweet

Aston Martin Valkyrie LM: deze raceauto is wél te koop

Dromen van rijden in een Aston Martin Le Mans Hypercar, maar niet het talent voor één van de twee auto’s? Deze kant op!

We geven toe dat deze versie van de Aston Martin Valkyrie uitleg vergt. Er was in den beginne al de ‘gewone’ straatversie van de Britse hypercar, die na een lange aanloop tussen 2021 en 2024 in productie is geweest. Een uitzinnig model met zowel in coupé als spidervorm een ongekend aerodynamisch ontwerp en een 1.000 pk aandrijflijn, bestaande uit een V12 en een KERS-hybridesysteem.

Pure circuitvarinat van Aston Martin Valkyrie

Nog voor de productie goed en wel was opgestart, onthulde Aston Martin in 2018 al een pure circuitvariant van de Valkyrie als ultiem trackday-speeltje annex verzamelobject. Pas dit jaar is de langverwachte raceversie van de Valkyrie, de AMR-LMH, voltooid en gereedgemaakt voor deelname aan de langeafstands-racerij, ook Le Mans. De auto vertoont behoorlijk wat overeenkomsten met de straatversie en AMR PRO trackday-variant, maar op detailniveau wijkt hij flink af om aan de geldende regels te voldoen.

Voorafgaand aan de 24 Uur van Le Mans toverde Aston Martin een verrassing uit de hoge hoed, in de vorm van de Valkyrie LM: een commercieel verkrijgbare variant van de circuitauto AMR-LMH. Met andere woorden: het antwoord van Aston Martin op de Ferrari 499P Modificata. Met dit verschil dat de klanten van Ferrari een eigen versie kunnen kopen van de auto die al tweemaal heeft gewonnen, terwijl Aston Martin dit jaar pas voor de eerste keer aan Le Mans deelneemt.

Ook bij deze Valkyrie LM is het de bedoeling om de tien gelukkige kopers een circuitervaring te geven die zo dicht mogelijk bij het rijden in een echte Le Mans-hypercar komt. Inclusief training, exclusieve circuitdagen en een race-outfit. Eigenaren kunnen ervoor kiezen om de auto thuis te houden of door Aston Martin te laten beheren en te kiezen voor een ‘arrive and drive’-concept. Als u maar betaalt…

Aston Martin Valkyrie LM lijkt zoveel mogelijk op een raceauto

Het streven was om de LM zoveel mogelijk op de raceauto te laten lijken. Logische aanpassingen zijn een motormanagement dat raad weet met standaard brandstof en het verwijderen van alle zaken die nodig zijn voor FIA-homologatie, zoals ballastgewicht en koppelsensoren. De semi-automatische zeventraps racetransmissie en pushrod-dempers zijn gebleven. Pirelli levert de slicks, in plaats van Michelin dat in het WEC hofleverancier is. Nu eens zien of deze LM sneller is dan de AMR PRO, aangezien de aandrijflijn net zoals in de raceauto is ontdaan van het hybridesysteem en met een armer mengsel en lager toerental is geknepen tot 707 pk.

Anderzijds is het hele aerodynamische concept overgenomen van de raceversie, zodat de LM mogelijk sneller is in de bochten en bij het aanremmen. Klanten van de LM hebben alle andere versies van de Aston Martin Valkyrie waarschijnlijk al in bezit, dus wellicht volgt er op termijn een antwoord op die vraag. Anders werpen wij ons met plezier op als vrijwilliger om onderzoek te doen. Het is voorts wachten totdat iemand de cirkel rondmaakt en ergens met zijn LM gaat racen. Medio 2026 worden de tien auto’s afgeleverd, waarna de eerste evenementen snel worden gehouden. De prijs? Wie dat wil weten, kan het zich toch niet veroorloven.