Aston Martin: ‘Onze klanten haten elektrische auto’s!’

Aston Martin onthulde in 2019 een elektrische auto, de Rapide E, maar die werd een jaar later geschrapt, net als het plan om van met een elektrisch submerk te komen, Lagonda. En nu weten we waarom, want volgens topman Adrian Hallmark moeten zijn klanten niets hebben van EV’s.

Aston Martin zal ergens in de komende vijf jaar met een elektrisch model komen, belooft Hallmark, maar haast heeft het merk overduidelijk niet. “Onze klanten haten [EV’s] met een diepgewortelde passie, omdat ze denken dat iemand ze gaat vertellen dat ze geen V12 of V8 meer mogen hebben. En als er één woord is dat miljardairs en multimiljonairs niet willen horen, dan is het ‘nee’.”

Elektrische Aston Martin te zwaar

Hallmark ziet het aantal klanten dat positief staat tegenover elektrische auto’s wel groeien. Hij maakt zich alleen zorgen over het hoge gewicht van EV’s. Tegenover Automotive News zei hij dat een benzinemotor zo’n 150 kilo aan het wagengewicht toevoegt, terwijl een batterijpakket maar liefst 700 tot 800 kilo weegt. De oplossing moet van solid-statebatterijen komen, denkt hij.

Luxekopers willen benzinemotoren

Dat vermogende kopers elektrische auto’s niet zien zitten, is geen nieuws. Porsche en Mercedes hebben er grote problemen mee en zelfs EV-pionier Mate Rimac moet toegeven dat de bijna 2.000 pk leverende Nevera in feite geflopt is. Ook haalde hij een streep door de elektrische plannen bij Bugatti. De opvolger van de Chiron, de Tourbillon, zou een EV worden, maar heeft nu gewoon een 8,3-liter V16.