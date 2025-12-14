Deel dit: Share App Mail Tweet

Asociale inhaalactie van Chevrolet-rijder wordt direct keihard afgestraft

Een Amerikaanse wegpiraat scheurt op asociale wijze iemand voorbij en krijgt daarvoor zonder enige vertraging een flinke portie karma geserveerd. Maar is hij de enige boosdoener?

Een video van het tafereel gaat rond op sociale media. De beelden zijn met de Meta-camerabril van Dane Meddings gefilmd. Hij is degene die ingehaald wordt.

Chevrolet verliest macht over het stuur bij brake-check

Op het moment dat de Chevrolet Suburban de filmer voorbij is, trapt hij stevig op de rem. De SUV raakt daardoor in onbalans, waarna de Chevrolet-bestuurder de macht over het stuur verliest. Een grote vrachtwagen die erachter rijdt moet flink in de ankers en lijkt de Chevrolet op het laatst zelfs te raken. De video sluit af met een geniepig lachje van Meddings.

Volgens Meddings was de Chevrolet-bestuurder agressief aan het rijden, wat hem ertoe bewoog zijn camerabril aan te zetten. Toch valt dat te betwisten.

Waar twee vechten, hebben twee schuld

In het begin van de video is immers te zien hoe de filmer op de linkerbaan rijdt en in korte tijd vertraagt van 82 naar 75 mph (132 naar 121 km/h). Op het moment dat hij links voorbijgereden wordt, trapt hij het gas weer in. Hier is vermoedelijk wat aan voorafgegaan en dit lijkt dus een gevalletje ‘waar twee vechten, hebben twee schuld’.

Karma

Bovendien is in een tweede video te zien hoe de filmer stopt, de Chevrolet-rijder uitlacht én uitscheld, en er vervolgens snel vandoor gaat. Als karma écht bestaat, dan staat ook de filmer wellicht nog een onaangename verrassing te wachten. Overigens is karma niet altijd negatief. Van deze Karma worden we namelijk best vrolijk.