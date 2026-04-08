ANWB waarschuwt voor 8 gevaarlijke autostoeltjes: “Gebruik deze niet”

De ANWB waarschuwt Nederlanders voor autostoeltjes die bij een aanrijding onveilig kunnen zijn. Het advies van de organisatie is duidelijk: “gebruik deze stoeltjes niet.”

Het is niet de eerste keer dat de ANWB alarm slaat over kinderstoeltjes. Vorig jaar werd bijvoorbeeld de Reecle 360 (ZA10 i-Size) al als onveilig bestempeld. Nu komen daar nog eens zeven modellen bij.

Gevaarlijke autostoeltjes

Autostoeltjes zijn bedoeld om kinderen veilig te vervoeren, maar bij een botsing blijken deze exemplaren juist tekort te schieten. Zo wordt de Kinderkraft Mink Pro 2 in combinatie met de Isofix-basis Base Mink FX2 apart genoemd. Bij een frontale botsing kan de Isofix-basis loskomen van de autostoel, waardoor de dummy (het kind) naar voren schiet. Heb je dit stoeltje al in huis, dan adviseert de ANWB om het met de autogordel te bevestigen.

Gebruik deze zeven stoeltjes niet

De onderstaande zeven autostoeltjes scoren slecht op het gebied van constructie. Zo kan de zitting loskomen van de basis, of kunnen Isofix-connectoren afbreken. Hoewel de stoeltjes officieel zijn goedgekeurd, blijken ze in de praktijk dus niet veilig genoeg. Volgens de ANWB kun je alle stoeltjes met goedkeuringsnummer E8 0313715 beter vermijden.

Buf Boof Tweety Plus

Ding Aiden 360

Kidiz 360

KidsZone i-Size 360

Lettas i-Size 360

Miophy i-Size 360

Xomax 946i

ANWB brengt pas later de uiteindelijke testresultaten naar buiten. Desondanks is het goed om nu al te waarschuwen voor de gevaarlijke stoeltjes.