Is angst om te tanken onder jonge bestuurders een echt probleem?

Zodra je bij het tankstation uit de auto stapt, overvalt je een angstig gevoel. Je kijkt om je heen en weet niet waar je moet beginnen, welke brandstof moet ik tanken? Hoe werkt een vulpistool? Waar zit de tankdop? De angst wordt je te veel en je besluit de snelweg weer op te rijden. Een paar minuten later sta je op de vluchtstrook met een lege tank.

Klinkt dit herkenbaar? Waarschijnlijk niet, maar voor een deel van de Generatie Z wel. Althans, een Britse enquête beweert dit. Deze was in opdracht van de online autoverkoper Cazoo, die 2.000 automobilisten van alle leeftijden ondervroeg over hun gevoelens rond het tanken. Hieruit bleek dat Gen Z het hoogst scoorde op ‘tankangst’.

Britse studie

Volgens de enquête lijdt 62 procent van de Britse jongvolwassenen (18-24 jaar oud) aan zogenoemde “refuel anxiety”. Dit is hoger dan bij de overige leeftijdsgroepen, waarvan 39 procent aangaf last te hebben van stressgevoelens tijdens het tanken.

De elementen van het tanken die bij jonge bestuurders de meeste zorgen opwekt, zijn verkeerd aanrijden bij de pomp, de onjuiste brandstof kiezen of het vulpistool incorrect gebruiken. Ook de hoge brandstofprijzen blijken een belangrijke factor te zijn. Al is dat een minder bijzondere reden, van de huidige brandstofprijzen krijgt iedereen wel een beetje buikpijn.

De studie meldt dat de angst voor het tanken waarschijnlijk komt vanuit onzekerheid om een fout te maken in het openbaar. Meer dan twee derde van de onderzochte Gen Z’ers meldde dat ze wel eens een partner, familielid of vriend hebben gevraagd om voor hen te tanken, om de angst te vermijden. Een kwart van hen stelde het tankbezoek zodanig lang uit, dat ze stil kwamen te staan met hun voertuig. Probeer overigens zelf niet je tank volledig leeg te rijden, dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen op de openbare weg.

Angst om te tanken: ‘nog nooit van gehoord’

De betrouwbaarheid van de enquête is echter twijfelachtig: het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van een bedrijf en omvatte slechts 2.000 respondenten, terwijl Gen Z een groot deel van de wereldbevolking uitmaakt.

Over tankangst in Nederland liet een woordvoerder van het CBR duidelijk weten: ‘Nee, van tankangst heb ik echt nog nooit gehoord. Echter, tanken is ook geen onderdeel van het rijexamen.’ Op de vraag of het CBR andere vormen van onzekerheid bij jonge bestuurders opmerkt, luidde het antwoord eveneens ‘nee’.