Deel dit: Share App Mail Tweet

Angst om te fileparkeren? Dat is vanaf nu verleden tijd

Fileparkeren is een van de bijzondere manoeuvres die je moet beheersen om je rijbewijs te halen. Maar ook nadat je dat roze pasje in handen hebt, kan het voor sommigen nog best een uitdaging zijn om deze manoeuvre zelfstandig uit te voeren. Rij jij liever parkeerplekken voorbij waar je moet fileparkeren? Met deze tips hoeft dat niet meer.

Met zweet op je voorhoofd kijk je paniekerig in de binnenspiegel: niet één, maar twee auto’s wachten ongeduldig tot jij parallel hebt geparkeerd. Door de spanning kun je een blackout krijgen en vergeet je alles wat je tijdens de rijlessen hebt geleerd. Buitenspiegel bij de voorste stoel… dan insturen? Of was het de achterstoel? Je schrikt op van het geluid van een claxon. Oké, nu moet je echt gaan fileparkeren.

Hoe moet je fileparkeren?

Geen paniek! Met een paar trucjes in je achterhoofd, kan fileparkeren bijna niet meer misgaan. Het belangrijkste is dat je altijd op je omgeving blijft letten. Zodra je een plekje hebt gevonden, zet je de richtingaanwijzer aan en geef je al het andere verkeer voorrang. Blijf goed in je spiegels kijken. De volgende stappen helpen je om de perfecte parkeermanoeuvre te maken:

Stap 1: Zoek een parkeerplek die ruim genoeg is voor jouw auto. Dit vergt altijd een beetje inschatwerk.

Stap 2: Stop de auto naast de auto waarachter je wil parkeren en zorg dat beide spiegels exact naast elkaar staan. Laat aan de zijkant ruim een halve meter vrij tussen de auto.

Stap 3: Rijd rustig achteruit tot de leuning van jouw achterbank voorbij de achterbumper van de auto naast je is. Stuur dan scherp het parkeervak in. Wanneer je achterwiel ongeveer dertig centimeter van de stoep verwijderd is, stop je met insturen. Dat is moeilijk in te schatten, dus kun je als vuistregel gebruiken: stop met insturen zodra je buitenspiegel voorbij de achterkant van de auto voor je is.

Stap 4: Dan draai je het stuurwiel volledig naar de andere kant terwijl je rustig doorrolt, totdat de auto recht staat. Vervolgens zet je het stuur recht. Klaar! Je auto staat netjes geparkeerd.

Het kan natuurlijk gebeuren dat je auto niet meteen perfect staat en dat je een paar keer moet steken. Dat is helemaal niet erg. Blijf rustig rijden, het veranderen van de wielrichting vanuit stilstand kan namelijk extra slijtage aan je banden veroorzaken. En onthoud: oefening baart kunst, dus blijf vooral veel fileparkeren!