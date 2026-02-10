Deel dit: Share App Mail Tweet

AMG-CEO geeft toe dat viercilinder in Mercedes C 63 een misser was: “Ze worden uit productie genomen”

Een AMG 63-model van Mercedes-Benz koop je om zijn dikke V8, toch? Zeker, maar bij de Duitse fabrikant dachten ze dat een viercilinder met elektrohulp ook wel zou volstaan. De realiteit bleek weerbarstiger en daarom besluit AMG-baas Michael Schiebe nu geen viercilinder in grotere, dure auto’s te plaatsen.

Vorige week kwam Mercedes met het nieuws naar buiten dat het stopt met de huidige C 63 AMG. Schiebe zei dat de viercilinder minder makkelijk aan te passen is voor de nieuwe Euro 7-emissienorm dan de zescilinder (in de C 53). Dat kan wel zo zijn, maar op de achtergrond speelt er veel meer.

Viercilinder in onder andere Mercedes C 63 AMG

De Mercedes-Benz C 63 AMG was een echt liefhebbersmodel om zijn dikke motor. Zijn V8 liet menigeen twijfelen tussen de AMG en de BMW M3 – die zelfs als occasion nog aan elkaar gewaagd zijn.

Bij de nieuwe C 63 AMG met viercilinder bleek dit anders te zijn. Ja, het is een supersnelle, competente auto, maar het oppermachtige AMG-gevoel was weg. Met alle geavanceerde motoren, software en andere technologie ging de connectie tussen de motor en liefhebber verloren.

Dat vertaalde zich ook in behoorlijk slechte verkoopcijfers. In de laatste acht maanden werden er in Nederland slechts drie exemplaren op kenteken gezet.

Ze worden uit productie genomen

In een interview met het Duitse autoblad Auto Motor und Sport laat de CEO van Mercedes weten dat het begint met het uitfaseren van de M139-viercilinder in modellen boven de compacte klasse. De GLC 43 en C 43 zullen dus een 53-zescilinder krijgen. “Ook 63-varianten, waarin de viercilinderturbomotor is geïntegreerd in een prestatiegerichte plug-in hybride, zullen met de update uit productie worden genomen.” Vooralsnog is er onduidelijk of de 63-modellen terugkomen en met welke motor.

“Eerdere beslissingen werden onder andere omstandigheden genomen, en we gingen toen ook uit van een grotere acceptatie. Dat is in belangrijke markten, waaronder de VS, aanzienlijk veranderd”, zegt Schiebe in het interview, waarmee hij toegeeft dat de viercilinder in bepaalde modellen geen slimme zet was.

AMG-V8 in nieuwe Mercedes-modellen

Daarbij is er goed nieuws voor de V8-liefhebber met een behoorlijke portemonee. Schiebe stelt dat ze een V8-motor hebben ontwikkeld die aan de Euro7-norm voldoet: “Deze zullen we in een aantal modelseries aanbieden.”