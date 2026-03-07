Deel dit: Share App Mail Tweet

Amerikaanse politie voert gevaarlijke PIT-manoeuvre uit bij man die met spoed naar kinderziekenhuis rijdt

In de Amerikaanse staat Arkansas heeft de politie een PIT-manoeuvre uitgevoerd bij een SUV-bestuurder met twee kinderen aan boord. Een van die kinderen moest met spoed naar het ziekenhuis.

Het voorval vond in de ochtend van 20 februari plaats en nu zijn de bovenstaande dashcambeelden vrijgegeven door de Arkansas State Police.

Jeep Grand Cherokee rijdt te snel

De bestuurder van een Jeep Grand Cherokee viel op doordat hij 72 mph reed waar 60 mph is toegestaan. Omgerekend komt dat neer op een snelheidsoverschrijding van zo’n 19 km/h.

Door kort de sirene te laten horen, gebiedt de politie de automobilist tot stoppen. Hoewel hij iets langzamer gaat rijden, naar de rechterbaan verplaatst en zijn waarschuwingslichten aanzet, blijft hij doorrijden.

PIT-manoeuvre door Amerikaanse politie

Na een heel korte achtervolging op lage snelheid besluit de politieagente over te gaan tot een zogeheten PIT-manoeuvre. Dat staat voor Precision Immobilization Technique en is een tactiek waarbij de politieauto tegen achterste flank van een vluchtauto tikt, waardoor diegene de controle verliest en tot stilstand komt. Daarmee is de police chase veel sneller voorbij dan deze krankzinnige achtervolging door de Nederlandse politie.

Er zitten nogal wat risico’s aan deze soms ietwat ongecontroleerde techniek. Met name op hogere snelheden kan de PIT-manoeuvre flinke ongelukken veroorzaken waarbij ook anderen betrokken kunnen raken. Dit heeft vrijwel altijd schade (zoals bij deze kostbare Toyota Supra) en soms ook letsel tot gevolg.

Op weg naar het ziekenhuis

Gelukkig ging het er in Arkansas relatief kalmpjes aan toe, want ook twee kleine kinderen zaten aan boord. Eén van hen moet met spoed naar het ziekenhuis, zo legt de vader uit wanneer de agente met getrokken wapen naast zijn raam staat.

De vader werd gearresteerd, terwijl een ambulance werd gebeld voor zijn zoon. Het jongetje werd samen met het andere kind en hun moeder, die ook in de auto zat, naar het ziekenhuis gebracht. De vader zal niet worden vervolgd voor dit tafereel, maar wordt door de politie wel verweten niet duidelijk genoeg te zijn geweest in zijn communicatie.