Amerikaanse fabrikant blaast nieuw leven in legendarisch motorblok, en hij wordt bepaald niet kleiner

Amerika en Europa verschillen in veel opzichten van elkaar. Zo hebben sommige V8-motoren in de VS een bijna mythische status, terwijl liefhebbers in Europa eerder de motorcodes van zescilinders uit hun hoofd kennen. Toch zijn er krachtbronnen die wereldwijd respect afdwingen. Eén van die motoren krijgt nu nieuw leven ingeblazen: de General Motors small-block.

De krachtbron, beter bekend als de Chevy small-block, werd zowel in talloze productieauto’s als in race- en tunermodellen gebruikt. De V8 is een begrip, en dat zal zo blijven.

Nieuwe General Motors small-block

General Motors lanceert namelijk de zesde generatie van de legendarische small-block V8. De motor zal voor het eerst worden gebruikt in de Chevrolet Silverado 1500, die in 2027 op de Amerikaanse markt verschijnt.

Waar de wereld bezig is met vergroening, blijft men bij GM trouw aan het motto “there’s no substitute for cubic inches.” Naar verluidt wordt de nieuwe small-block in eerste instantie geleverd met 5,7- of 6,6-liter slagvolume. Toch benadrukt de fabrikant dat de krachtbron zuiniger is: vier tot zes procent efficiënter dan de huidige generatie. Voor wat het waard is.

Online wordt gespeculeerd dat de 6,6-liter-versie mogelijk zijn weg vindt naar een nieuwe Corvette Grand Sport, nadat een prototype met dat motorblok is gespot.

Echt nieuw is hij al sinds 1954 niet meer

In totaal investeerde GM zo’n 854 miljoen dollar in de ontwikkeling van de nieuwe small-block. Het basisconcept blijft echter ongewijzigd. Iedere generatie werd de krachtbron verder verfijnd, maar volledig nieuw is hij sinds zijn introductie in 1954 niet meer.