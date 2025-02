Deel dit: Share App Mail Tweet

Amateurvoetballers opgelet! Mercedes bouwt een auto voor jullie

Noem een willekeurige goedbetaalde voetballer en de kans is groot dat hij een G-Klasse voor de deur heeft staan, het liefst een AMG. Bij Mercedes zien ze een gat in de markt en gaan ze ook een kleine G-Klasse voor de spits van Zwolsche Boys, FC Ommen en SC Markelo bouwen.

De Mercedes G-Klasse is natuurlijk veel meer dan een voetballersauto. Hoewel hij door velen als een symbool van luxe wordt gebruikt, blijft het onderhuids een echte Geländewagen.

Een kleine Mercedes-Benz G-Klasse

De kleine Mercedes-Benz G-Klasse, die het merk tijdens een presentatie van de jaarcijfers laat zien, zal er ook uitzien als een offroader. Of hij ook echt een soort luxe Suzuki Jimny-concurrent wordt, is nog de vraag. Het merk laat nog niets weten over het uiterlijk noch de specificaties. Het feit dat er naast de ‘G’ een ‘g’ in de opstelling staat, betekent dat de baby-Geländewagen waarschijnlijk niet buitenspel wordt gezet.

Hoewel we nu al het beeld van 36 mini-G’s bij de amateurvelden voor ons zien, is nog maar de vraag of dat echt gaat gebeuren. Een normale G-Klasse kost minimaal 150.634 euro en de goedkoopste Mercedes, de A-Klasse, is er vanaf 41.481 euro. Wellicht is het een stimulans om met je team te promoveren naar een hogere klasse. Anders kun je altijd nog voor een andere betaalbare offroader kiezen.