Deel dit: Share App Mail Tweet

Als je wil dat werkelijk niemand je aardig vindt, dan moet je deze SUV kopen

De tijd dat SUV’s steevast ‘P.C. Hooft-trekkers’ werden genoemd, is al lang voorbij. Het gros van de Nederlandse automobilisten rijdt tegenwoordig in een SUV of cross-over. Toch zijn er modellen die voorbijgangers tegen de haren in strijken, zoals dit monsterlijke apparaat.

De nieuwe Rezvani Tank is niet het meest sympathiek ogende voertuig op de openbare weg, met zijn hoekige, agressieve, bijna militair ogende koetswerk en imposante afmetingen. De eerste generatie ‘schokte de wereld’, schrijft Rezvani, dus zelfkennis hebben ze daar wel.

Dodge Demon-V8 met 1.000 pk

Kopers van de Tank hebben de keuze uit een aantal aandrijflijnen. Zo is er een 6,2-liter Dodge Demon-V8 met supercharger beschikbaar, die rond de 1.000 pk levert. Voor geïnteresseerden met een minder dikke portemonnee zijn er ook V6- en hybride-opties, alsmede een 6,4-liter V8 met ‘slechts’ 500 pk.

Rookgordijn en elektrische deurgrepen

Dat niemand je aardig vindt in een Tank weten de makers kennelijk ook, want het gevaarte is leverbaar met bepantsering, kogelwerend glas en bescherming tegen explosieven. En mocht dat niet genoeg zijn, dan kan je altijd nog kiezen voor een verblindende verlichting, een rookgordijngenerator of deurhendels die een elektrische schok kunnen afgeven.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Rezvani Tank gebaseerd op Jeep Wrangler

Het Amerikaanse Rezvani Motors heeft nog meer modellen, zoals de Dark Knight (een bijna onherkenbare Lamborghini Urus) en de Vengeance (een pantserwagen op basis van de Cadillac Escalade). Deze Tank is ook geen volledig eigen creatie, trouwens. Aan het dashboard herken je dat het een Jeep Wrangler is.