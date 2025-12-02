Deel dit: Share App Mail Tweet

Alpine komt met twee gloednieuwe, sportieve cabrio’s, en die kunnen in Nederland best betaalbaar zijn

Het dak gaat eraf bij Alpine! Het Franse sportwagenmerk heeft volgens het Britse Autocar twee cabrio’s in de coulissen staan. Een van de modellen kan in Nederland best betaalbaar worden.

Alpine ken je natuurlijk van de A110, maar weet ook elektrisch indruk te maken. De A290 bleek de leukste elektrische hot hatch tijdens de Autovisie EV Supertest.

Twee cabrio’s die best betaalbaar kunnen zijn

Na de elektrische kickstart zet het merk door met de A390, maar dat is niet het enige dat in aantocht is. Er komen dus ook twee cabrio’s aan. Beide worden ze volledig elektrisch en daardoor – in tegenstelling tot de huidige A110 – wellicht een stuk betaalbaarder in Nederland

Alpine A110 en A310

De eerste wordt een tweezits roadster die gebaseerd wordt op de elektrische variant van de A110. Die elektrische A110 wordt naar verluidt in 2026 onthuld. Volgens het Britse medium krijgt de cabriolet een softtop.

Ook komt er een grotere cabrio aan genaamd de A310. Deze heeft niet twee zitplaatsen maar vier en krijgt een hardtop. Overigens wordt die A310 niet enkel als cabrio leverbaar, ook komt er een variant met vast dak.

Hoewel er nog veel onduidelijk is over de twee nieuwe modellen van Alpine, doet het de autoliefhebber goed om te zien dat de fabrikant volop bezig is met leuke, sportieve auto's van het merk.