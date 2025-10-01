Allerlaatste station van Ford rolt fabriek uit
Ford is vanaf vandaag een echt SUV-merk. De laatste populaire hatchback en stationwagen, de Focus, is de fabriek uitgerold.
De enige auto’s die bij Ford momenteel geen SUV- of crossover-vorm hebben, zijn de bedrijfswagens en de peperdure Mustang. Alle overige modellen, voor de gewone man, staan hoog op hun pootjes.
De allerlaatste hatchback en station van Ford
Het is erg jammer dat Ford na de Fiesta ook afscheid neemt van de Focus. De productieband in het Duitse Saarlouis is nu echt gestopt. Slechts 1.000 van de 4.500 werknemers behouden hun baan tot 2032. Momenteel is het nog onduidelijk wat er met de fabriek gaat gebeuren. Er wordt gezocht naar een nieuw merk dat auto’s in Saarlouis wil bouwen
De laatste Ford Focus die van de productieband rolt is een ST-Line Wagon. Met sportieve styling, maar niet de 2,3-liter viercilinder Ecoboost ST-motor. Het is onduidelijk of het om de 1.0 benzine of 1.5 diesel gaat.
Focus ST
In onderstaande video neemt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen je mee in de laatste Focus ST. Hij vertelt waarom de Focus – en in het bijzonder de ST – behoort tot de bestrijdende auto’s van de markt.
