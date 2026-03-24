Alleen buiten Europa nog met V12! Nieuwe Mercedes-Maybach S-klasse doet ‘groen’

Een twaalfcilinder in een luxelimousine wordt steeds minder vanzelfsprekend. Bij Bentley heeft de 6,0-liter twinturbo W12 het veld al moeten ruimen en nu wordt ook bij Mercedes-Maybach de V12 langzaam naar de uitgang gedirigeerd. Want de nieuwe opper-S-klasse is er in Europa alleen met zescilinder of V8.

Hoewel, nieuw… Eigenlijk is dit een facelift van de bestaande Maybach S-klasse. Al is die zó grondig, zegt Mercedes, dat vijftig procent van alle onderdelen anders is. De grote uiterlijke wijzigingen kennen we van de ‘reguliere’ S-klasse, zoals de twintig procent grotere grille en de gewijzigde achterlichten.

Verlicht Maybach-embleem

De Maybach S-klasse is te herkennen aan het feit dat hij geen horizontale spijlen in zijn grille heeft, maar verticale. Daarbij zitten de roosters onder de koplampen vol Maybach-logo’s, loopt er een strip over de motorkap en prijkt er een Maybach-embleem op de C-stijl.

Op sommige markten is het verlicht, net als de Mercedes-ster op de motorkap, alleen is dat in Europa niet toegestaan. Hier zijn alleen de omranding van de grille en de Maybach-aanduiding op de bovenrand met led’s verlicht.

‘Zwevende’ Mercedes-logo’s

Voor de Maybach S-klasse zijn 20- en 21-inch lichtmetalen wielen beschikbaar. Beide zijn uitgerust met ‘zwevende’ Mercedes-logo’s, die tijdens het rijden rechtop blijven staan. De wielen van de speciale Night Series zijn allesbehalve subtiel, met allemaal Maybach-logo’s tussen de zeven spaken.

Dat het interieur van de Maybach S-klasse alle mogelijke luxe biedt, is vanzelfsprekend. Opmerkelijk is de (optionele) toepassing van een leervrij interieur. De ‘gewone’ S-klasse is zelfs te bestellen met een stoffen bekleding.

Geen V12 meer in Europa

Buiten Europa heeft de Maybach S 680 een V12 met 612 pk. Bij ons is dat een V8 met evenveel vermogen en 850 Nm koppel. Het mild-hybridesysteem van de krachtbron, dat kinetische energie terugwint en inzet om de S-klasse te helpen, levert tijdelijk 23 pk en 205 Nm extra.

Dan is er ook nog een Maybach S 580 met 538 pk en 750 Nm sterke V8, die wordt overtroeft door de 580 e met EQ Hybrid Technology. Die laatste heeft een elektrische actieradius van maximaal 100 kilometer en wordt aangedreven door een zes-in-lijn met plug-in hybride-ondersteuning.

Adaptieve luchtvering

Net als de ‘gewone’ S-klasse heeft de Maybach luchtvering met Vehicle-to-X-technologie, die in contact staat met de cloud en informatie doorkrijgt van andere Mercedessen met hetzelfde systeem.

Zodoende kan de auto zijn onderstel instellen op door andere auto’s gemeldde oneffenheden in het wegdek.

Maybach MBUX Superscreen

De Maybach S-klasse is uitgerust met het MBUX Superscreen, dat bestaat uit een digitale cockpit, een centraal infotainmentscherm en een passagiersdisplay. Daarbij profiteren ook de achterpassagiers van twee touchscreens om bijvoorbeeld een film te kijken of een serie te streamen.

Verder is de Maybach natuurlijk uitgerust met alle mogelijke luxe, zoals stoelmassage voor je kuiten, een koelkast achterin, opbergmogelijkheden voor wijnglazen en achterportieren die met een druk op de knop kunnen worden geopend en gesloten.