In het interieur kun je écht zien dat deze Nissan Micra een Renault 5 is

Het kwakkelende (om niet te zeggen: noodlijdende) Nissan kan wel wat hulp gebruiken. En die komt van alliantiepartner Renault. Deze nieuwe Nissan Micra is in feite een goed vermomde Renault 5. Dat kun je eigenlijk alleen in het interieur zien.

Begin jaren negentig verkocht Nissan in Nederland nog meer dan 30.000 nieuwe auto’s per jaar. In 2024 bleef het Japanse merk steken op 5.509 en de vooruitzichten voor de komende tijd zijn niet best, met tot nu toe slechts 1.924 registraties. De nieuwe Nissan Micra komt dus als geroepen.

Vorige generatie Nissan Micra

Zijn voorganger was gebaseerd op de Renault Clio en werd van 2017 tot 2023 in Nederland geleverd. Hij was er alleen met benzinemotoren, al kon je in de eerste twee jaar ook een diesel bestellen. Een hybride-Micra is er nooit geweest.

Specs van de Renault 5 E-Tech

De volgende generatie Nissan Micra staat op het AmpR Small-platform van de Renault 5 en heeft dus een volledig elektrische aandrijflijn. Het instapmodel heeft 120 pk, een 40 kWh-batterij en komt maximaal 310 kilometer ver. Daarboven staat een 150 pk-versie met 52 kWh en 408 kilometer bereik.

Die laatste kan met 100 kW snelladen. In het ideale geval zit de batterij daarmee na 30 minuten weer voor 80 procent vol. De basisuitvoering haalt een laadsnelheid van maximaal 80 kW, maar omdat zijn accu een stukje kleiner is, zit ook zijn laadtijd op een half uur.

Dashboard gelijk aan dat van 5

Dat de Micra onderhuids een Renault 5 is, heeft Nissan best goed weten te verbergen. Natuurlijk komen de lijnen van beide auto’s overeen, maar verder heeft de Micra een eigen uiterlijk, met voorop Fiat 500e-achtige lichtunits en aan de achterkant grote lichtcirkels met een kleine uitstulping eraan.

Hoe beter we kijken, hoe meer we zien dat de Nissan Micra en Renault 5 echt van elkaar verschillen. De Micra mist bijvoorbeeld het display op de ‘motorkap’ van de Renault en ook diens hoekig ‘uitgeklopte’ wielkasten.

Hoe anders is dat in het interieur. Het dashboard van de Micra komt zo goed als één op één van de 5, met uiteraard wat kleine detailverschillen hier en daar. Net als de Renault heeft de Nissan een kofferbak van 326 liter groot.

Nissan Micra komt eind dit jaar

Nissan brengt de nieuwe Micra eind dit jaar in Nederland op de markt. Wat het model gaat kosten, is niet bekend, maar we kunnen er uiteraard een slag naar slaan. De Renault 5 is er immers vanaf 27.990 euro. En daar zal Nissan mogelijk nét iets onder gaan zitten.