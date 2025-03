Deel dit: Share App Mail Tweet

Alle Renault-rijders hebben met 5 jaar een Chinese elektrische auto

Niet letterlijk alle Renault-rijders, maar per 2030 is 10 procent van het marktaandeel van het Europese wagenpark in handen van Chinese automerken. Dat aandeel is vergelijkbaar met dat van het Franse merk.

Deze voorspelling komt voort uit onderzoek van Bovag en KPMG Nederland. Volgens hun analyse zullen er tegen 2030 jaarlijks maar liefst 1.383.000 Chinese elektrische voertuigen op de Europese markt bijkomen.

Chinese elektrische auto’s krijgen giga-marktaandeel

Op dit moment hebben Chinese elektrische auto’s in Europa een marktaandeel van 4 procent, wat neerkomt op ruim 250.000 voertuigen per jaar. Volgens Bovag zullen importtarieven of strengere regelgeving de opmars van deze merken nauwelijks afremmen.

Wie dat al een fors aantal vindt, zal schrikken van het aandeel Chinese elektrische auto’s in 2030 in Nederland. Bovag verwacht het marktaandeel van Chinese merken in ons land dan op 18,8 procent ligt. Hoe krankzinnig hoog dat is, zien we als we dat vergelijken met de top-merken van ons land. De nummer één van vorig jaar, Kia, had een marktaandeel van 9,1 procent.

De reden volgens het onderzoek

De enorme stijging van het marktaandeel komt met name door het prijsvoordeel van Chinese elektrische auto’s en de groeiende vraag naar betaalbare EV, aldus het onderzoek. Een belangrijke verandering daarbij is dat ook Chinese EV’s steeds vaker via een traditioneel dealernetwerk verkocht worden. Daarbij zijn steeds meer leidinggevende, hoofdkantoren en engineers Europees.

Bovag stelt: “Voor autodealers ontwikkelt de samenwerking met Chinese OEM’s zich snel van een experiment naar een serieuze strategische keuze. Dealers die hierop inspelen, kunnen profiteren van de groeiende vraag naar betaalbare elektrische modellen en tegelijkertijd het teruglopende marktaandeel van Europese merken compenseren.”

Lees hier het volledige onderzoek.