Alle nieuwe auto’s van 2026 (deel 3): goedkoop Chinees Golf-alternatief en nieuwe Lamborghini

Importheffingen, geopolitieke spanningen, hoge grondstofkosten, strenge veiligheidseisen, terughoudende consumenten en een moordende concurrentie: de lijst met uitdagingen voor autofabrikanten is lang. Maar als je dit overzicht van nieuwe modellen voor 2026 zo ziet, lijkt er niets aan de hand te zijn. Ditmaal deel 3 een goedkoop Chinees Golf-alternatief en de nieuwe Lamborghini.

Kia

Kia staat in januari 2026 op het Autosalon van Brussel met de fonkelnieuwe EV2. Het model deelt zijn techniek met de EV3, maar zal qua specificaties duidelijk een stapje lager staan. We verwachten dat de EV2 een vanafprijs van rond de 30.000 euro krijgt. Is er meer nieuws? Zeker, want Kia haalt eind 2026 de tweede generatie Seltos naar Europa.

Die komt tussen de Niro en Sportage in te staan (daar is kennelijk nog plek) en wordt alleen met een hybride-aandrijflijn leverbaar. Verder komen van de Ioniq 4 en 5 sportieve GT-uitvoeringen en wordt de Ceed opgevolgd door de K4, die later ook als stationwagon in de prijslijst zal komen te staan.

Lamborghini

Voor Lamborghini wordt 2026 een rustig jaar. Het Italiaanse sportwagenmerk introduceert de roadsterversie van de Revuelto en neemt de few-off Fenomeno in productie, waarvan maar negenentwintig stuks gemaakt zullen worden.

Op de Temerario Spyder moeten we wachten tot 2027.

Lancia

Lancia laat zich niet in de kaarten kijken. Vandaar dat we ook nog weinig weten over de aankomende Gamma, die dit jaar op het toneel verschijnt. De cross-over heeft als basis het STLA Medium-platform van Stellantis en zal dus verwant zijn aan de Citroën C5 Aircross, Opel Grandland en Peugeot 3008/5008. Reken op hybride-, plug-in hybride- en volledig elektrische versies.

Land Rover

De Range Rover Electric werd eind 2024 aan pers en publiek getoond en zou een jaar later op de markt komen, maar werd om onduidelijke redenen uitgesteld naar 2026. Hij heeft een boordspanning van 800 volt, wat supersnel laden mogelijk maakt, en maakt gebruik van een flinke batterij (117 kWh). Overigens maken we dit jaar kennis met nóg een elektrische Range Rover, de Velar.

Een andere belangrijke debutant is de Land Rover Defender Sport, die in het lagere segment de Discovery Sport gaat opvolgen en een tegenhanger wordt van de kleine baby-G-klasse van Mercedes. Hij wordt niet elektrisch, maar zal ongetwijfeld een brandstofmotor met hybride-ondersteuning krijgen.

Leapmotor

Leapmotor, dat in Europa onder de vleugels van Stellantis opereert, heeft de potentie de automarkt flink op te schudden. Het merk levert volwassen EV’s voor bescheiden prijzen, zoals de kleine T03 en de SUV’s B10 en C10. In de komende maanden komen daar de B03X en de B05 bij. Die eerste is van het formaat Peugeot e-2008 en daarmee zo’n 30 centimeter korter dan de B10. Met de B05 neemt Leapmotor het op tegen de Kia EV4. De hatchback heeft frameloze portieren, staat standaard op 19-inch lichtmetalen wielen en gaat sowieso minder dan 28.000 euro kosten, waarmee hij ruim tien mille onder de EV4 zit.

Lexus

Het is zeer binnenkort al tijd voor de achtste generatie Lexus ES. Welke uitvoeringen gaan we in Nederland krijgen? Sowieso de ES 300h, met 2,5-liter viercilinder, 201 pk en vóór- of vierwielaandrijving. Er is ook nog een 247 pk leverende ES 350h, maar die gaat aan onze neus voorbij. Daarbij is de ES er voor het eerst met een elektrische aandrijflijn.

Lexus heeft twee versies in zijn line-up staan: de ES 350e met 224 pk, een 77 kWh-batterij en 530 kilometer range, en de 343 pk sterke, vierwielaangedreven ES 500e. Verder krijgt de Lexus NX dit jaar waarschijnlijk een facelift.

Lotus

Lotus zou in 2028 een volledig elektrisch merk worden, maar van die ambitie komt het terug. Sterker nog, het gaan brandstofmotoren in zijn EV-modellen lepelen. De Eletre is de eerste die zo’n behandeling krijgt. Er komt een viercilinder turbobenzinemotor in te liggen, die met elektrische ondersteuning richting een vermogen van 900 pk gaat. Daarbij introduceert Lotus een model ónder de Eletre, dat voorlopig bekendstaat als Type 134. De SUV moet de strijd aangaan met de Porsche Macan en komt op de markt als plug-in hybride en volledig elektrische auto.

Lucid

Lucid moet uitbreiden, want van de Air en de Gravity alleen kan de schoorsteen nog steeds niet roken. Daarom trekt de Amerikaanse EV-bouwer later dit jaar het doek van een nog naamloze cross-over, die duidelijk zijn pijlen richt op de Tesla Model Y. Volgens Lucid wordt het model de eerste auto met een autonome rijassistent op level 4. BMW en Mercedes zijn met hun level 3-systemen tot nu toe het verst, al kunnen die alleen in Duitsland en een aantal Amerikaanse staten worden besteld op de 7-serie en S-klasse.

Lynk & Co

Misschien wel het belangrijkste nieuws is dat Lynk & Co helemaal stopt met zijn abonnementsmodel, waarmee het in Nederland zoveel succes oogstte. Het kost te veel en levert te weinig op. Over nieuwe modellen is weinig bekend. Mogelijk dat de Lynk & Co 06 onze kant op komt. Die past met zijn lengte van 4,34 meter mooi onder de al jaren leverbare 01.

Maserati

Maserati heeft weinig te melden. De MC20 heeft net een lichte update gehad en gaat nu verder als MCPura, maar daar blijft het bij. De elektrische MC20 is geschrapt en over de nieuwe Quattroporte en Levante zwijgt Maserati in alle talen. Begin 2025 werd bekend dat moederbedrijf Stellantis een geplande miljardeninvestering in het Italiaanse sportwagenmerk niet door laat gaan. Een veeg teken.

Mazda

De Mazda 6e krijgt er in 2026 een SUV-broertje bij, de CX-6e. Beide komen voort uit een samenwerking met het Chinese Changan. De CX-6e is het elektrische alternatief voor de CX-5, die recent compleet in het nieuw is gestoken.

Hij is ruim 11 centimeter langer geworden dan zijn voorganger en wordt aangedreven door een 2,5-liter viercilinder met mild-hybride-ondersteuning. Tot slot krijgen de grote CX-60 en CX-80 voor 2026 een modeljaarupdate, met wat wijzigingen aan onder meer de uitrusting.

McLaren

Gaat McLaren al aan de SUV? Nee, want die komt pas in 2028 en wordt toch niet volledig elektrisch, zoals eerder wél de bedoeling was. Voor dit jaar staan vooralsnog alleen de W1 op de rol (de P1-opvolger met 1.275 pk sterke hybride-aandrijflijn) en een hardcore versie van de Artura, die het de Ferrari 296 Speciale moeilijk moet maken.

Mercedes-Benz

Bij Mercedes hebben ze het hartstikke druk. 2026 begint met de CLA Hybrid, de nieuwe, elektrische GLB (waarvan een paar maanden later ook een hybridevariant verschijnt), de grondig gefacelifte S-klasse (vijftig procent van de onderdelen is nieuw) en de GLC met EQ Technology. En dan is Mercedes er nog niet, want later volgen nog veel meer compleet nieuwe modellen, zoals de GLA, de GLE, de GLS én de elektrische C-klasse met EQ Technology, die rechtstreeks tegenover de BMW i3 komt te staan.

Hij krijgt een soortgelijke verlichte retroneus als de GLC, kan met maximaal 330 kW laden en komt ruim 700 kilometer ver op een acculading. Tot slot onthult Mercedes de elektrische VLS (een luxebus die het vooral op de Aziatische markt goed moet doen) en de AMG GT 4-Door Coupé (na de SLS Electric Drive de eerste elektrische AMG).