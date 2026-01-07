Deel dit: Share App Mail Tweet

Alle nieuwe auto’s van 2026 (deel 2): elektrische Jaguar en Ferrari en een ‘nieuw’ Koreaans merk

Importheffingen, geopolitieke spanningen, hoge grondstofkosten, strenge veiligheidseisen, terughoudende consumenten en een moordende concurrentie: de lijst met uitdagingen voor autofabrikanten is lang. Maar als je dit overzicht van nieuwe modellen voor 2026 zo ziet, lijkt er niets aan de hand te zijn. Ditmaal deel 2 met de elektrische Jaguar en Ferrari en een nieuw Koreaans merk.

Ben je benieuwd naar alle nieuwe auto’s van 2026. De gepubliceerde artikelen vind je hier.

Dacia

Dacia bindt in 2026 met een nieuw model de strijd aan met de Skoda Octavia. Voorlopig gaat de auto door het leven als C-Neo, maar dat is een werktitel die komt te vervallen. De kersverse Dacia wordt een stationwagon op basis van Bigster-techniek met een vanafprijs van naar verluidt zo’n 26.000 euro. De Jogger, eveneens een combi, begint bij 25.200 euro. Die laatste heeft recent een update gehad, net als de Sandero en Sandero Stepway. Daarbij is ook de elektrische Spring grondig vernieuwd.

Dongfeng

De kleine Box is voorlopig de enige Dongfeng in Nederland, maar daar komt snel verandering in, aldus de importeur.

Als het goed is, maken we in de komende maanden kennis met de Vigo (een compacte cross-over met een Kia EV3-achtig design), de d (een nogal dertien-in-een-dozijn ogende Chinese elektrosedan) en de 008 (een flinke SUV met vijf of zes zitplaatsen).

DS

De DS 7 is in 2026 al negen jaar oud en staat dus op de rol om vervangen te worden. Zijn opvolger heet DS N°7 en staat op het STLA Medium-platform van Stellantis, net als de Citroën C5 Aircross, de Opel Grandland en de Peugeot 3008/5008. Hij komt er als hybride, plug-in hybride en volledig elektrische SUV met een range van maximaal 700 kilometer.

De DS 3 Crossback, die sinds 2018 op de markt is, kan ook wel een opvolger gebruiken, maar of we die dit jaar zullen zien, is twijfelachtig. Sowieso is de toekomst van DS ongewis. Het merk presteert erg matig en er zouden bij Stellantis twijfels zijn over wat er mee moet gebeuren.

Ferrari

Ferrari heeft een druk jaar voor de boeg. Het merk uit Maranello lanceert de spectaculaire 296 Speciale en vervangt de Roma en SF90 door respectievelijk de Amalfi en 849 Testarossa. Waar iedereen écht op zit te wachten, is de onthulling van de Elettrica, de eerste volledig elektrische Ferrari ooit.

De cross-over heeft vier elektromotoren, een vermogen van meer dan 1.000 pk en een kolossale 122 kWh-batterij, waarop-ie een bereik van zo’n 530 kilometer moet kunnen halen.

Fiat

Die ontzettend leuke Fiat Panda 4×4 Concept uit mei 2025 was er niet alleen voor de show. De uitvoering gaat daadwerkelijk in de verkoop, als een van de meest compacte vierwielaandrijvers op de markt.

Er komt overigens nog een model op basis van de Grande Panda. Het gaat om een redelijk forse SUV, die mogelijk Multipla gaat heten. Belangrijk voor Fiat is ook de 500 Hybrid op basis van de elektrische 500e.

Ford

Tja, wat moeten we over Ford melden? Het merk heeft recent een samenwerking met Renault aangekondigd en gaat voor de opvolger van de Fiesta gebruikmaken van het platform van de Renault 4 en 5. Alleen laat die auto nog wel even op zich wachten.

En dat betekent dat Ford dit jaar geen nieuws te melden heeft. Misschien was het toch niet zo’n goed idee om de Fiesta en Focus uit het leveringsprogramma te halen

Genesis

Genesis, het luxe merk van Hyundai, komt eindelijk naar Nederland. In andere Europese landen is het al een paar jaar aanwezig.

Genesis start in het eerste kwartaal met drie elektrische modellen: de GV60 (een coupé-SUV met Kia EV6-techniek), de GV70 (een 4,7 meter lange vijfzits SUV) en de GV80 (een premiumsedan met 94,5 kWh-batterij).

Honda

Honda komt met een interessant EV’tje in 2026: de Super N. Technische specificaties weten we nog niet, maar met zijn uiterlijk scoort het kleine doosje alvast punten. De Super N is gebaseerd op een Japanse keicar, de N One, en krijgt voor de Europese markt een paar indrukwekkende wielkastverbreders aangemeten.

Opvallend: de elektrische aandrijflijn van het autootje kan een zeventraps transmissie simuleren en laat de schakelmomenten dan ook horen via zijn Active Sound Control-systeem. Eveneens voor de liefhebbers is de Honda Prelude, die inmiddels te bestellen is. Op de Honda 0 Series, een elektrische fastback en SUV, is het wachten tot 2027.

Hongqi

Hongqi kan in Europa best een impuls gebruiken, want op de grote, luxe E-HS9 is het publiek zo langzamerhand wel uitgekeken. Daarom introduceert het Chinese merk hier drie nieuwe modellen: de elektrische EHS5, EH7 en EHS7.

De eerste is een Tesla Model Y-concurrent met een bereik van 520 kilometer en een snellaadvermogen van maximaal 260 kW. Zowel de EH7 (een sedan) als de EHS7 (een cross-over) is een stuk groter, met een lengte van bijna 5 meter. Ze halen op een volle batterijlading meer dan 600 kilometer range.

Hyundai

Bij Hyundai zitten ze niet stil. Dat kan ook niet, want het merk wordt links en rechts ingehaald door zijn eigen dochteronderneming, Kia, dat wereldwijd grotere verkoopsuccessen boekt. Hoe dan ook, Hyundai doet het eveneens uitstekend en blijft zijn modellengamma uitbreiden.

Met de compacte Ioniq 3 bijvoorbeeld, waarvan we op de IAA in München al een voorproefje hebben gezien in de vorm van de Concept Three. Verder krijgt de i30 dit jaar zijn derde facelift en maken we kennis met de volledig nieuwe Tucson, die een blokkerig, Santa Fa-achtig uiterlijk zal krijgen. Ook wachten we in spanning op de Ioniq 6 N en zijn we benieuwd naar de kersverse Nexo.

Jaecoo/Omoda

Jaecoo en Omoda pakken we samen, omdat de Nederlandse importeur dat zelf ook doet. Beide zijn onderdeel van het grote Chinese Chery-concern. Jaecoo beleefde in september 2025 zijn officiële Nederlandse debuut. Het gaat van start met twee SUV-modellen: de 5 en de 7. Die laatste is van het formaat Hyundai Tucson en alleen beschikbaar als plug-in hybride.

Van de 5, die in het vaarwater zit van de Hyundai Kona, is ook een elektrische variant te bestellen. Omoda verkoopt sinds afgelopen jaar eveneens een 5 (elektrisch en hybride), aangevuld met de 9 SHS-P, een bijna 4,8 meter lange stekkerhybride-SUV. Naar verwachting komt daar in 2026 één model bij: een scherp gesneden compacte cross-over, die simpelweg 4 heet.

Jaguar

Voor Jaguar wordt 2026 het jaar van de waarheid. Het merk wil zichzelf opnieuw uitvinden en doet dat met een volledig elektrische, controversieel gestileerde vierdeurs GT.

De reacties op het conceptmodel, de Type 00, waren niet mals, dus het kan voor Jaguar alle kanten op. Boom or bust? We gaan het meemaken.

Jeep

Jeep heeft een volle agenda. Ten eerste debuteert in 2026 de nieuwe Compass, die op het STLA Medium-platform staat en als hybride, plug-in hybride en volledig elektrische auto in de prijslijst staat. Ten tweede komt de Jeep Recon naar Europa. Dat is een meer dan 650 pk sterke, terreinwaardige elektrische SUV met verwijderbare deuren en ramen. Tot slot krijgt de Grand Cherokee een facelift en komt waarschijnlijk de zesde generatie Cherokee naar Nederland. De vijfde generatie werd hier in 2020 uit het leveringsprogramma gehaald

KGM

KGM, het voormalige SsangYong, heeft in Nederland een bescheiden leveringsprogramma, dat bestaat uit de Torres (hybride en EV) en de Musso. In 2026 komen daar mogelijk twee modellen bij: de KR10 (een compacte elektrische SUV met retro-designtrekjes) en de FR100 (een grote EV die wat op de Ford Bronco lijkt). Zeker is dat de Actyon Hybrid onze kant op komt. Hij zou een wat luxer alternatief voor de Torres Hybrid moeten zijn, ook al is-ie nagenoeg even lang en heeft-ie deels dezelfde specs.