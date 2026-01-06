Deel dit: Share App Mail Tweet

Alle nieuwe auto’s van 2026 (deel 1): Audi A2, BMW i3 en nieuwe Bentley

Importheffingen, geopolitieke spanningen, hoge grondstofkosten, strenge veiligheidseisen, terughoudende consumenten en een moordende concurrentie: de lijst met uitdagingen voor autofabrikanten is lang. Maar als je dit overzicht van nieuwe modellen voor 2026 zo ziet, lijkt er niets aan de hand te zijn. Ditmaal deel 1 met de Audi A2, BMW i3 en een nieuwe Bentley.

Ben je benieuwd naar alle nieuwe auto’s van 2026. De gepubliceerde artikelen vind je hier.

Abarth

Geen modellennieuws bij Abarth in 2026, al lijkt het merk zijn volledig elektrische leveringsprogramma te willen uitbreiden met hybridevarianten van de 500e en 600e. “Onze kopers willen een verbrandingsmotor”, aldus Gaetano Thorel, directeur van Fiat en Abarth Europe. En dat komt mooi uit, want Fiat heeft recent een hybrideversie van zijn elektrische 500e geïntroduceerd. Om daar een Abarth van te maken, wordt lastig, geeft Thorel toe: “Maar we gaan het proberen.”

Alfa Romeo

‘Bij Alfa Romeo is 2025 het jaar van de nieuwe generatie Stelvio’, schreven we in Autovisie nummer één van 2025. Nou, niet dus. Alfa Romeo heeft besloten zowel de toekomstige Stelvio als Giulia uit te stellen naar 2027, wat betekent dat de huidige modellen nóg langer in productie zullen blijven. Het merk verandert van strategie en is niet langer van plan om de volgende Stelvio en Giulia alleen met een volledig elektrische aandrijflijn aan te bieden. Daarom worden er nu ook varianten met een benzinemotor en hybridetechniek ontwikkeld.

Heeft Alfa Romeo dit jaar helemaal geen nieuws dan? Jawel, want het merk heeft bekendgemaakt dat de 520 pk sterke Stelvio en Giulia Quadrifoglio terugkeren. De productie daarvan was in september 2025 gestopt en wordt in april weer opgestart. Ook start de levering van de gefacelifte Tonale.

Alpine

Bij Alpine is het wachten op de nieuwe, volledig elektrische A110, die als eerste gebruikmaakt van het Alpine High Performance Electric Platform (APP) en een paar jaar na zijn introductie mogelijk ook als roadster op de markt komt.

Verder gaat in 2026 de verkoop van de A390 van start en wordt de huidige A110 uitgezwaaid met de Ultime-editie van de A110 R. Kosten? Bijna 300.000 euro!

Aston Martin

Het nog altijd kwakkelende Aston Martin breidt zijn modellengamma steeds verder uit. Nieuw voor dit jaar zijn de 727 pk sterke DBX S, die de top van de apenrots overneemt van de DBX 707, en de DB12 S, die het gat tussen de DB12 en de Vanquish vult met meer vermogen (700 pk) en een sportievere afstemming. Daarbij worden de komende tijd eindelijk de eerste Valhalla’s aan klanten uitgeleverd.

De meer dan 1.000 pk sterke plug-in hybride supersportwagen werd al in 2019 als prototype onthuld en heeft een lang ontwikkelingstraject achter de rug.

Audi

De eigenwijze Audi A2 (2000 – 2005) is uitgegroeid tot een cultklassieker, dus zijn we benieuwd naar zijn opvolger, die waarschijnlijk A2 e-Tron gaat heten. Het model is een compacte cross-over en staat op het MEB Entry-platform van de Volkswagen Groep, waar ook de Cupra Raval, Skoda Epiq, Volkswagen ID. Cross en ID. Polo gebruik van maken.

Daarbij heeft Audi twee flinke SUV’s in het vat zitten: de volledig nieuwe Q7 en de nog grotere Q9. Die laatste is vooral gericht op Amerikaanse kopers en klanten in het Midden-Oosten. Sportief nieuws is er ook, want op basis van de A5 lanceert Audi de RS 5. Het model behoudt waarschijnlijk zijn 2,9-liter twinturbo-V6, maar dan aangevuld met hybridetechniek. Verder maken we kennis met de A6 Allroad en een uitzwaai-editie van de RS 3 met vijfcilinder, die mogelijk Ultimate gaat heten.

Bentley

Dat de nieuwe Continental GT Supersports de ‘lichtste’ Bentley in vijfentachtig jaar is, nemen we voor kennisgeving aan. Het spectaculaire apparaat zit nét onder de 2.000 kilo, heeft verduveld veel vermogen (666 pk) en stuurt dan alleen naar de achterwielen, maar wordt in een zeer gelimiteerde oplage van vijfhonderd stuks gebouwd.

Veel belangrijker voor Bentley is de ‘Luxury Urban SUV’, een volledig elektrisch model dat onder de Bentayga komt te staan, zowel qua afmetingen als qua prijs. Details zijn er nog niet over bekend, maar het zou ons niet verbazen als hij zijn techniek deelt met de Audi Q6 e-Tron en Porsche Macan.

BMW

Bij BMW staat 2026 grotendeels in het teken van de i3 op basis van het Neue Klasse-platform. Net als de iX3 heeft hij een snellaadvermogen van maximaal 400 kW en komt hij meer dan 800 kilometer ver op een batterijlading.

Op termijn introduceert BMW ook een spectaculaire i3 M-versie met vier elektromotoren (één per wiel), waarmee de vermogensafgifte razendsnel en heel precies optimaal te verdelen is. Verder komt BMW dit jaar met een volledig nieuwe X5 en X7, waarbij vooral die eerste qua design een heel stuk richting de iX3 opschuift. Van zowel de X5 als X7 komt een elektrische variant. De iX5 verwachten we in 2026 al, op de iX7 moeten we wachten tot volgend jaar. In de komende maanden krijgt de BMW 7-serie/i7 een facelift.

Bugatti

Bugatti zou ons best kunnen verrassen dit jaar, bijvoorbeeld met een one-off of een gelimiteerde editie, maar vooralsnog staat er geen nieuws op de kalender. Ze zijn in Molsheim ook druk zat, want daar begint de productie van de Tourbillon, waarvan er uiteindelijk maar tweehonderdvijftig met de hand worden gebouwd.

BYD

Bij BYD weten ze niet van ophouden, want de stroom aan nieuwe modellen gaat in 2026 gewoon door. Van de compacte, elektrische Atto 2 komt een plug-in hybridevariant op de markt, de DM-i, die op zijn batterij een EV-range van maximaal 90 kilometer haalt. We verwachten dat de Atto 3 eenzelfde DM-i-behandeling zal ondergaan.

En dan zijn er natuurlijk nog de vele elektrische modellen die de oversteek naar Europa maken, zoals de Seal 6 GT (een soort hot hatch met meer dan 400 pk) en misschien de Sealion 5 en Atto 8. Tot slot heeft BYD bevestigt dat het twee submerken naar Europa haalt: Denza en Yangwang. Beide moeten het premiumdeel van de markt bedienen met grote, elektrische sedans en SUV’s en zelfs een supersportwagen, de 3.000 pk sterke Yangwang U9, die momenteel de snelste auto ter wereld is.

Citroën

Citroën heeft weinig écht nieuws te melden de komende tijd. De C3 en C3 Aircross zijn net nieuw, de C5 Aircross is dat ook en de Ami en C4 hebben vrij recent een facelift gehad. Wat blijft er dan nog over? Een facelift voor de C5 X misschien. Dat model zit halverwege zijn levenscyclus en is helaas niet zo succesvol als Citroën had gehoopt. Daarom komt er geen opvolger.

Cupra

Bij Cupra is het heel simpel: 2026 wordt het jaar van de Raval. We hebben al mogen rijden met een gecamoufleerd prototype van de hot hatch en de eerste indrukken zijn uitstekend. De Raval belooft een enthousiast sturend elektrobommetje te worden, zeker het topmodel, de Extreme VZ, met 226 pk en een sperdifferentieel op de vooras.

Cupra heeft verder een aantal facelifts op het programma staan. Zowel de Born als de Tavascan krijgt een nieuwe look en geüpdatete specs.