Alfa Romeo Tonale na facelift een stuk goedkoper in Nederland, maar dan heeft hij wel een opvallende downgrade

De Alfa Romeo Tonale krijgt een nieuw jasje én een aangepast prijskaartje. Na de facelift begint de Nederlandse prijslijst bij 46.700 euro, zo’n 2.000 euro minder dan voorheen. Opvallend is dat de auto nu een downgrade heeft ten opzichte van de eerdere plug-in.

De Tonale was aanvankelijk ook met een mild-hybride aandrijflijn te bestellen. Die is nu volledig van de prijslijst geschrapt. Alleen de plug-in hybride met vierwielaandrijving blijft beschikbaar.

Downgrade Alfa Romeo Tonale

Wat opvalt, is dat juist deze plug-in aandrijflijn een kleine downgrade heeft gekregen. Waar de Alfa Romeo Tonale eerder 280 pk leverde, is dat nu 270 pk. De oorzaak ligt bij de nieuwe Euro 6E-eisen waar de Tonale aan moet voldoen. Het is slechts een klein verlies aan vermogen en het koppel blijft gelijk. Daarbij belooft Alfa Romeo dat de vermogensafgifte juist sneller en vloeiender is geworden.

Ook het design is licht aangepast. Je moet de modellen echt naast elkaar zien om de subtiele verschillen te herkennen, maar één detail valt direct op: de kentekenplaat zit niet langer linksvoor, maar midden onderaan de neus.

Prijs in Nederland

De prijslijst start dus bij 46.700 euro. Voor dit bedrag krijg je al een behoorlijk rijk uitgeruste Tonale, al ontbreekt leren bekleding, iets wat je bij de Ti-uitvoering (49.900 euro) wel krijgt. Luxere varianten als de Sport Speciale en Veloce staan voor respectievelijk 51.900 en 52.650 euro in de prijslijst.

Uitvoering Prijs Basisuitvoering €46.700,- Ti €49.900,- Sport Speciale €51.900,- Veloce €52.650,-

